PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Спецслужби США отримали підозрілий конверт для Трампа/

Спецслужби США отримали підозрілий конверт для Трампа

Секретна служба США, що займається охороною перших осіб держави, перехопила конверт для президента Дональда Трампа, в якому міг бути токсичний рицин.

Дональд Трамп

Конверт на ім’я президента США Дональда Трампа прийшов у понеділок, однак у будівлю Білого дому він не потрапив, повідомляє Fox News.

У конверті міг перебувати токсичний для людини рицин. Інцидент розслідують правоохоронні органи.

– Секретна служба може підтвердити отримання підозрілого конверта, адресованого президенту 1 жовтня 2018 року.

Конверт не був отриманий на території Білого дому, і він не потрапив у Білий дім, – йдеться у повідомленні.

Раніше у поштовому відділенні Пентагону вилучили два конверти, що містили смертельно токсичну речовину рицин.

“Два підозрілих конверти” були адресовані міністру оборони Джеймсу Меттісу та начальнику морських операцій адміралу Джону Річардсону.
Читайте: Що знав та чому хотіли вбити? Сенсаційне інтерв'ю Скрипаля Випускник-герой. Bellingcat знайшов фотодоказ служби Чепіги в ГРУ Отруєння Скрипалів: справжнє ім'я "Петрова" назвуть через тиждень - ЗМІ

Нагадаємо, рицин є дуже токсичною сполукою, яка видобувається з касторових бобів. Речовина може зберігатися у вигляді порошку, а також у рідкому та газоподібному станах.

Під час отруєння рицином людина відчуває нудоту. Згодом це призводить до внутрішньої кровотечі шлунку та кишечника, відмови печінки, селезінки та нирок.

Зрештою через відмову системи кровообігу отруєння рицином призводить до летального випадку.

Речовину неодноразово застосовували під час терактів.

Фото: Jasper Juinen/Getty Images

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вони попереджені! У США готові знищити заборонені ракети РФ
Припиніть! В США закликали Угорщину не втягувати НАТО в суперечки з Україною
Немовля
Анемія і отруєння нітратами. У Дніпрі немовлят-близнюків забрала швидка
Отруєння
Масове отруєння на Вінничині: госпіталізовано 24 людини
Ведмідь
Туша застреленого ведмедя ледь не вбила мисливця
У Британії відкрили кумедну статую Трампа
Ми полюбили один одного: Трамп отримав від Кім Чен Ина “прекрасні листи”
Трамп хоче від союзників оплати за військову підтримку
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка