Секретна служба США, що займається охороною перших осіб держави, перехопила конверт для президента Дональда Трампа, в якому міг бути токсичний рицин.

Конверт на ім’я президента США Дональда Трампа прийшов у понеділок, однак у будівлю Білого дому він не потрапив, повідомляє Fox News.

У конверті міг перебувати токсичний для людини рицин. Інцидент розслідують правоохоронні органи.

– Секретна служба може підтвердити отримання підозрілого конверта, адресованого президенту 1 жовтня 2018 року. Конверт не був отриманий на території Білого дому, і він не потрапив у Білий дім, – йдеться у повідомленні.

Раніше у поштовому відділенні Пентагону вилучили два конверти, що містили смертельно токсичну речовину рицин.

“Два підозрілих конверти” були адресовані міністру оборони Джеймсу Меттісу та начальнику морських операцій адміралу Джону Річардсону.

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Нагадаємо, рицин є дуже токсичною сполукою, яка видобувається з касторових бобів. Речовина може зберігатися у вигляді порошку, а також у рідкому та газоподібному станах.

Під час отруєння рицином людина відчуває нудоту. Згодом це призводить до внутрішньої кровотечі шлунку та кишечника, відмови печінки, селезінки та нирок.

Зрештою через відмову системи кровообігу отруєння рицином призводить до летального випадку.

Речовину неодноразово застосовували під час терактів.

Фото: Jasper Juinen/Getty Images