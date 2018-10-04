Нідерланди запобігли кібератаці РФ проти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), розташованої у Гаазі.

У цій операції брали участь четверо громадян Росії, яких у квітні вислали з країни, повідомляє ВВС.

За даними голландських правоохоронців, співробітники ГРУ прибули до країни за дипломатичними паспортами, виданими на несправжні імена.

Більш того, два номери паспорта відрізняються лише однією цифрою.

Зазначається, що хакерська атака Росії була націлена на ОЗХЗ, яка розслідує отруєння колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля у Великій Британії.

Міністр оборони Нідерландів Анк Бейлевелд стверджує, що військова розвідка Росії намагалася вкрасти документи про розслідування авіакатастрофи MH17 в Україні, пише Associated Press.

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До слова, у Великій Британії заявили, що Росія має визнати провину за збиття малайзійського Boeing MH17.