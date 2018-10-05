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Трамп затвердив нову стратегію боротьби з тероризмом

Президент США Дональд Трамп підписав нову національну стратегію щодо боротьби з тероризмом, яка захистить американських громадян.

Дональд Трамп

Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

– Коли мова йде про тероризм, ми зробимо все необхідне для захисту нації, – заявив Трамп.

Серед пунктів стратегії: пошук і знищення джерел терористичних угруповань, ліквідація фінансової підтримки бойовиків, модернізація та інтеграція засобів боротьби з тероризмом у США, а також боротьба з вербуванням терористів і зміцнення контртерористичних здібностей міжнародних партнерів.

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– Нова стратегія ґрунтується на уроках минулих зусиль у боротьбі з тероризмом, і пропонує новий шлях до зміцнення безпеки американців, – наголошується у заяві Білого дому.

До речі, днями секретна служба США, що займається охороною перших осіб держави, перехопила конверт для президента Дональда Трампа, в якому міг бути токсичний рицин.

Фото: Jasper Juinen/Getty Images

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