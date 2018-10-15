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Трамп похвалив себе за зброю для України: Обама дав лише ковдри

Президент США Дональд Трамп запевнив, що він досить жорсткий у спілкуванні з Володимиром Путіним, при цьому надав Україні зброю, на відміну від Барака Обами, який дав тільки подушки і ковдри.

Про це Трамп заявив в інтерв’ю телеканалу CBS, відповідаючи на питання, чому він ніколи різко не висловлювався щодо президента РФ Володимира Путіна.

– Я цього не робив? Я той, хто надав Україні оборонне озброєння і танки. Обама цього не зробив. Ви знаєте, що він послав? Він послав подушки і ковдри, – зазначив президент США.

Трамп також запевнив, що в особистих розмовах “дуже жорсткий” з Путіним.

– Я думаю, що я дуже жорсткий з ним особисто. У мене була зустріч з ним. Це була дуже складна зустріч і вона була дуже гарною, – додав він.

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Нагадаємо, 30 квітня в Україну прибули американські протитанкові ракетні комплекси Javelin.

Фото: Dreamstine

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