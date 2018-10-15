Рада Євросоюзу із закордонних справ затвердила новий режим санкцій за використання і поширення хімічної зброї.

– ЄС відтепер матиме можливість накладати санкції на осіб і організації, які беруть участь у розробці та використанні хімічної зброї, незалежно від їх національності або місцезнаходження, – йдеться у повідомленні на сайті Європейскої Ради.

Санкції полягають у забороні на поїздки до ЄС і заморожуванні фінансових активів. При цьому фізичним та юридичним особам ЄС буде заборонено виділяти кошти у розпорядження тих, хто потрапив під обмежувальні заходи.

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– Це рішення сприяє зусиллям, яких ЄС докладає, щоб боротися проти поширення і використання хімічної зброї, що становить серйозну загрозу для міжнародної безпеки, – наголошується в комюніке.

Нагадаємо, 7 квітня в результаті хімічної атаки в сирійському місті Дума щонайменше 150 осіб загинули від отруєння токсичним газом. Ще понад тисячу постраждали.