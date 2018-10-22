Аукціонний будинок Christie’s сьогодні оголосив про продаж 22 позиції, серед яких докторська дисертація про походження Всесвіту британського вченого Стівена Хокінга і одне з його крісел.

Стартова ціна крісла Стівена Хокінга може скласти від $13 тис. до $19,5 тис., передає Associated Press.

При цьому одна з п’яти копій докторської дисертації вченого на тему Властивості всесвітів, що розширюються, оцінюється від $130 тис. до $195 тис.

Читайте: В пам’ять про Хокінга: Кембриджський університет випустив сентиментальне відео

Нагадаємо, англійський фізик-теоретик і популяризатор науки, професор Стівен Хокінг помер 14 березня у віці 76 років.

До слова, в електронній бібліотеці arXiv.org виявили оновлення останньої роботи фізика Стівена Хокінга, яка присвячена перевірці гіпотези мультивсесвіту.

Фото: Getty Images