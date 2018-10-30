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Хілларі Клінтон заявила про президентські амбіції

Екс-держсекретар США і перша леді Хілларі Клінтон допустила можливість повторного висунення своєї кандидатури на пост президента у 2020 році.

Хілларі Клінтон

Клінтон заявила, що хоче бути президентом, проте не готова міркувати про це до проміжних виборів до Конгресу 2018 року, повідомляє видання Recode.

– Звісно, я б хотіла бути президентом. І сподіваюся, що у січні 2021 року в Овальному кабінеті буде представник Демократичної партії. У нас буде багато роботи.

Але я не готова говорити про своє висунення в президенти у 2020 році до проміжних виборів до Конгресу цього року. Я впевнена, що зроблю все, щоб в 2021 році в Білому домі був президент від Демократичної партії, – заявила вона.

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Нагадаємо, на виборах у листопаді 2016 року Дональд Трамп переміг Хілларі Клінтон, хоча соціологи і ЗМІ пророкували перемогу екс-держсекретаря.

Фото: dreamstime.com

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