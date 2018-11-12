PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / В Анталії туристи зняли на відео два смерчі/

В Анталії туристи зняли на відео два смерчі

На популярному турецькому курорті Анталія туристи на пляжі стали свідками двох смерчів над Середземним морем.

Смерч в Анталії

Більшість туристів налякало стихійне явище, але деякі залишилися, щоб зняти смерчі на відео, повідомляє CNN Turk.

Є постраждалі – 31-річний чоловік отримав травми, його забрала швидка.

Сильний вітер пошкодив також кафе поряд з пляжем.

Нагадаємо, раніше очевидцям вдалося зняти на відео водяний смерч над Чорним морем у російському Геленджику. 

А у вересні у Вінницькій області місцевим жителям вдалося зафіксувати на відео смерч. Він утворився біля місцевого водосховища і потім пронісся по заміській території.

Фото: CNN Turk

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вибух на військовій базі в Туреччині
Вибух на військовій базі в Туреччині: багато постраждалих і зниклих безвісти
В Анталії відкрили консульство України
Перший авіарейс з найбільшого аеропорту світу
Обвалився тротуар: у Туреччині перехожі провалилися під землю (18+)
Вбивство Хашогджі: знайдено речі журналіста, США розглянуть санкції
Вбивство Хашоггі: деталі загадкового зникнення у посольстві в Стамбулі
Тортури і вбивство саудівського журналіста записав його годинник – ЗМІ
Анатолій Чепіга
Отруєння Скрипаля: турецькі ЗМІ впізнали у підозрюваному відомого кілера
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка