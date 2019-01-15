Через шатдаун уряду в США спостерігаються проблеми у роботі аеропорту Хартсфілд-Джексона.

Шатдаун уряду США призвів до того, що робота аеропорту Хартсфілд-Джексона була практично паралізована, повідомляє CNBC.

Проблеми в роботі одного з найбільших аеропортів світу спостерігаються через те, що службі безпеки не виплатили зарплату. Це призвело до того, що багато співробітників не вийшли на роботу.

Через нестачу працівників пасажири чекають по кілька годин для того, аби пройти внутрішні КПП.

У зв’язку з ситуацією, що склалася, адміністрація аеропорту рекомендує пасажирам прибувати за три години до відбуття рейсів.

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До слова, президент США Дональд Трамп покинув зустріч з представниками демократичної партії щодо шатдауну через те, що його умови не прийняли.

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