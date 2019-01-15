PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Шатдаун у США зупинив роботу одного з найбільших аеропортів світу/

Шатдаун у США зупинив роботу одного з найбільших аеропортів світу

Через шатдаун уряду в США спостерігаються проблеми у роботі аеропорту Хартсфілд-Джексона.

Черга в аеропорту

Шатдаун уряду США призвів до того, що робота аеропорту Хартсфілд-Джексона була практично паралізована, повідомляє CNBC.

Проблеми в роботі одного з найбільших аеропортів світу спостерігаються через те, що службі безпеки не виплатили зарплату. Це призвело до того, що багато співробітників не вийшли на роботу.

Через нестачу працівників пасажири чекають по кілька годин для того, аби пройти внутрішні КПП.

У зв’язку з ситуацією, що склалася, адміністрація аеропорту рекомендує пасажирам прибувати за три години до відбуття рейсів.

Читайте: 18-й день шатдауна. Трамп звернувся до нації

До слова, президент США Дональд Трамп покинув зустріч з представниками демократичної партії щодо шатдауну через те, що його умови не прийняли.

Відео: Карточный Домик

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

РФ використовує українських моряків, як пішаків у політичній грі – США
У США троє дітей померли у морозильнику, бо не змогли відкрити дверцята
Північний потік-2: посол США назвав справжню мету Путіна
Трамп може вивести США з НАТО – NYT
Трамп влаштував для футболістів вечерю з гамбургерами при свічках
Солодка ДТП у США: перекинулася цистерна з 18 тоннами рідкого шоколаду
30 тис. осіб вийшли на вулиці: у Каліфорнії масовий страйк вчителів
У США готуються оголосити надзвичайний стан через потужні снігопади
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка