Президент США Дональд Трамп хоче повернутися до розгляду питання про вихід країни з НАТО.

Президент США Дональд Трамп планує знову розглянути питання щодо можливості виходу країни з НАТО, повідомляє The New York Times.

За інформацією видання, президента США не влаштовує те, з якими темпами інші члени Альянсу нарощують свої військові витрати.

Джерела The New York Times в адміністрації президента розповіли про те, що у 2018 році Трамп не раз говорив про бажання вивести США з НАТО.

Він також заявляв, що не бачить сенсу в тому, щоб продовжувати членство у військовому альянсі. Багато хто побоюється того, що президент США знову повернеться до активного обговорення ідеї.

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До слова, президент США Дональд Трамп не відвідає Всесвітній економічний форум в Давосі оскільки в Америці триває шатдаун уряду.