У Росії християнські групи стикаються з протидією з боку держави.

Росія увійшла до рейтингу країн, де християни піддаються тиску і дискримінації, вперше з 2012 року.

У антирейтингу правозахисники організації Open Doors поставили Росію на 41 місце. Поряд із нею знаходяться Кенія і Малайзія, пише Медуза.

У доповіді автори пояснюють, що в Росії склалася ситуація, за якої влада всіляко підтримує Російську православну церкву, водночас як християнські групи, яких і так мало в країні, стикаються з протидією з боку держави.

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Правозахисники вказують на Північний Кавказ, де християн переслідують родичі, особливо, якщо ті зрадили ісламу.

Рейтинг у 16-й раз поспіль очолила Північна Корея.

Нагадаємо, глава РПЦ Кирило написав листа з погрозами Константинополю.