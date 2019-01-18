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Грузія оголосила про епідемію кору

У Грузії на кір захворіли вже 335 осіб, і це вагома підстава для оголошення епідімії в країні.

кір

Про це повідомив на брифінгу глава МОЗ Грузії Давид Сергієнко.

За його словами, єдиним і гарантованим захистом від поширення кору є вакцинація, передає Грузія Онлайн.

Сергієнко зазначив, що в країні приблизно 200 тис. осіб не мають імунітету до кору, оскільки більшість громадян у віці 20-40 років не пройшли планову вакцинацію у 1990-ті роки.

Він повідомив, що сьогодні уряд Грузії ухвалить рішення про безкоштовну вакцинацію для всіх громадян.

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– Якщо хтось із громадян, особливо у віці 20-40 років, не має точного підтвердження, що він проходив планову вакцинацію, то йому необхідно пройти додаткову вакцинацію. У тому ж випадку, якщо пам’ятає про щеплення, але не має підтвердження, все ж повинен зробити щеплення, оскільки повторне щеплення не створить небезпеки здоров’ю, – зазначив глава МОЗ.

До слова, у період з 28 грудня 2018 по 3 січня 2019 на кір в Україні захворіли вже 2 305 людей.

Фото: Jovanmandic/Dreamstime

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