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Опір та інвалідне крісло: як затримували Настю Рибку

Відео затримання Насті Рибки в аеропорту Шереметьєво.

Настя Рыбка

Настю Рибку (Анастасію Вашукевіч) затримали 17 січня в московському аеропорту Шереметьєво.

Дівчина опиралася, не давала поліції себе відвести. Останні взяли дівчину за руки і за ноги, намагалися посадити в інвалідний візок, а потім просто вивели під руки.

Тренера Насті з особистісного розвитку Алекса Леслі (Олександра Кирилова) також затримали за підозрою у залученні до проституції.

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Відео затримання Насті Рибки:

Нагадаємо, на початку 2018 року суд Таїланду засудив Анастасію Вашукевіч і Олександра Кирилова до умовного терміну за нелегальні секс-тренінги, а через 9 місяців в’язниці їх вислали з країни.

Фотоnastya_rybka.ru / Instagram

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