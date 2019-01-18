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РФ розмістила ядерні ракети на кордоні з Україною – ЗМІ

Росія розмістила ракети, які можуть нести ядерну зброю у Краснодарі, а це у 430 км від України.

РФ розмістила ядерні ракети на кордоні з Україною – ЗМІ

Про те, що РФ розгорнула ракети і пускові установки Іскандер стало відомо з супутникових знімків Imagesat International на замовлення Fox News.

Ракети розміщені поруч з ангарами і бункерами.

Читайте: Росія перекидає ракетний фрегат в Азовське море – ЗМІ

До слова, радіус дії Іскандерів близько 500 км. Вони можуть нести як звичайні, так і ядерні боєголовки.

Раніше Факти ICTV писали, що у  Росії запустили ракету комплексу Авангард з гіперзвуковим крилатим бойовим блоком.

Фото: Dreamstime.com

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