PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Помер найстаріший чоловік планети/

Помер найстаріший чоловік планети

Найстаріший чоловік планети Масадзо Нонака помер у віці 113 років.

Помер найстаріший чоловік планети

Масадзо Нонака був визнаний найстарішим чоловіком Землі у минулому році. Він був жителем японського острова Хоккайдо. Останні роки він проживав у підніжжя гори Меакан разом зі своїми онуками.

Помер він 20 січня у своєму будинку у селищі Асеро, пише Kyodo.

Масадзо Нонака народився у далекому 1905 році. У рейтингу найбільш літніх людей чоловік займав 30 місце. Перед ним позиції займають суто жінки.

Читайте: Помер найстаріший чоловік на землі

До слова, Масадзо Нонака був не першим японським довгожителем, що потрапили в книгу рекордів Гіннесса. В Японії жив Кімура Джіроемон – чоловік з найдовшим встановленим періодом життя. Він помер в 2013 році у віці 116 років і 54 днів.

Фото: guinnessworldrecords.com

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка