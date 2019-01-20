Найстаріший чоловік планети Масадзо Нонака помер у віці 113 років.

Масадзо Нонака був визнаний найстарішим чоловіком Землі у минулому році. Він був жителем японського острова Хоккайдо. Останні роки він проживав у підніжжя гори Меакан разом зі своїми онуками.

Помер він 20 січня у своєму будинку у селищі Асеро, пише Kyodo.

Масадзо Нонака народився у далекому 1905 році. У рейтингу найбільш літніх людей чоловік займав 30 місце. Перед ним позиції займають суто жінки.

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До слова, Масадзо Нонака був не першим японським довгожителем, що потрапили в книгу рекордів Гіннесса. В Японії жив Кімура Джіроемон – чоловік з найдовшим встановленим періодом життя. Він помер в 2013 році у віці 116 років і 54 днів.

Фото: guinnessworldrecords.com