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MasterCard оштрафували на €570,6 млн

Європейська комісія оштрафувала MasterCard на 570,6 млн євро за завищення оплати за обробку транскордонних операцій по дебетових і кредитних картах.

Европарламент

Споживачі щодня використовують платіжні карти в межах Євросоюзу, купують продукти харчування чи одяг або здійснюють покупки в інтернеті. Правила MasterCard перешкоджали пошуку магазинами більш вигідних умов, – йдеться на сайті Європейської комісії.

– Цим самим MasterCard штучно завищували вартість карткових платежів, завдаючи шкоди споживачам і рітейлерам ЄС, – заявила член Єврокомісії з питань конкуренції Маргрете Вестагер.

Штраф знизили на 10%, тому що компанія співпрацювала зі слідством.

MasterCard також написали про завершення давнього розслідування і підкреслили, що воно стосувалося їх старої практики. І зміна поточної ділової практики MasterCard не потрібна.

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До слова, розслідування Єврокомісія відносно платіжних систем почалося ще у 2013 році, через два роки відомство направило MasterCard повідомлення про претензії.

Так, правила MasterCard не давали банкам пропонувати рітейлерам, розташованим в іншій державі Європейської економічної зони, більш низькі тарифи, ніж ті, які діють в такій державі.

MasterCard також порушувала антимонопольне законодавство ЄС, встановлюючи штучно завищену мінімальну вартість обробки транзакцій з використанням карт MasterCard, випущених в інших регіонах світу.

Нагадаємо, УЄФА жорстоко покарала Мілан і оштрафувала на €12 млн.

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