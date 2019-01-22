У Ліверпулі чоловік через невиплачену заробітну плату розгромив готель.

У Великій Британії чоловік на екскаваторі розгромив майже добудований готель через невиплачену зарплату.

Про це повідомляє BBC.

Близько 20 хвилин чоловік все руйнував і зник з місця події.

Він заїхав по сходах в готель і зруйнував скляні двері і стійку адміністратора.

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Серед постраждалих тільки працівник, у якого почалося подразнення очей через вихлопи дизельного палива.

Згодом поліція затримала водія екскаватора. Він підтвердив, що йому не доплатили 600 фунтів після того, як він закінчив роботу.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Таїланді екскаватор впустив пішохідний перехід на авто.

Фото: Скріншот/Fun Days Out