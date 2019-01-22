Безкоштовне пиво – усім хто залишився без зарплати. Таку акцію зараз проводять кілька барів у Вашингтоні – для тих, у кого вітер гуляє в кишенях. Відвідувачі жартують – зовсім скоро доведеться їм доплачувати. Шатдаун триває вже майже місяць і кінця не видно.

Майже мільйон федеральних працівників по всій країні – не отримують зарплату і вимушені були піти у відпустки.

Через відсутність фінансування не отримують грошей на свої дослідження американські вчені, без зарплати сидять співробітники національного космічного агентства, не працюють національні парки та музеї. Скрізь оголошення: Ми перепрошуємо, але до кінця шатдауну зачинені.

Не працює 9 з 15 міністерств. Зокрема, міністерство внутрішньої безпеки, торгівлі, МВС та Мінфін. Навіть половина департаментів Пентагону. Держслужбовці виходять на вулицю.



Люди вимагають відновити роботу уряду. Більшість з них живуть від зарплати до зарплати і опинились на межі фінансової прірви.

Колишній американський посол в Україні вважає, що демократи, республіканці та президент загнали себе у глухий кут.

Політики договорились до того, що цей шатдаун вже став найдовшим в історії США.

Проте слід відзначити, що служби, які необхідні для нормального функціонування країни, такі як поліція, швидка допомога, пожежні працюють у звичному режимі. Їх фінансують штати. А ось з працівниками аеропортів зовсім інша ситуація – для них грошей поки немає.

Шатдаун почався після того, як Конгрес відмовився голосувати за проект бюджету, в якому передбачалося виділити 5,7 мільярда доларів на будівництво стіни з Мексикою. Демократи – противники Трампа – погоджуються на суму утричі меншу. Зараз постійно тривають переговори, які закінчуються безрезультатно. Адже для обох сторін у першу чергу це політичне питання.

Американська телеканали смакують нарізку передвиборчих обіцянок Трампа, де він взагалі казав, що за стіну заплатить Мексика.

А спікер палати представників Конгресу Ненсі Пелосі пішла на безпрецедентний крок – вона вирішила відмовити Трампу у запрошенні виступити зі щорічною промовою перед Конгресом.

Трамп з відповіддю не забарився. Наступного дня – він вирішив скасувати візит парламентської делегації до Афганістану на чолі з демократкою Пелосі і просто не дав літак.

Дивує американців і сума, яку планують витратити на стіну – більше 5 мільярдів.

Трамп вже почав погрожувати ввести надзвичайний стан в країні. Президент вважає, що це дозволить відкрити фінансування і продовжувати будувати стіну на кордоні з Мексикою в обхід згоди Конгресу. Американський істеблішмент навіть можливість прийняття такого рішення вже серйозно критикує. Тут у Вашингтоні не звикли вирішувати справи у такий спосіб.

Тому економісти і юристи на капітолійських пагорбах зараз ведуть запеклі дискусії – що буде, якщо президент піде на такий крок.

Під час надзвичайного стану – президент може використовувати для будівництва гроші Пентагону і залучити військових. Але це може стати для Трампа небезпечним кроком. За соцопитуваннями кожен другий американець звинувачує в урядовій кризі саме президента. І він швидко втрачає довіру.

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Хоча на долар американська урядова криза фактично не вплине – для України вона теж має негативні наслідки. Сполученим Штатам зараз не до міжнародних проблем і стримувати Росію буде важче.

У Вашингтоні також усім охочим роздають безкоштовні обіди, допомагають шукати нову роботу та влаштовують на курси підвищення кваліфікації.

До слова, президент США Дональд Трамп покинув зустріч з представниками демократичної партії щодо шатдауну через те, що його умови не прийняли.