Безкоштовне пиво – усім хто залишився без зарплати. Таку акцію зараз проводять кілька барів у Вашингтоні – для тих, у кого вітер гуляє в кишенях. Відвідувачі жартують – зовсім скоро доведеться їм доплачувати. Шатдаун триває вже майже місяць і кінця не видно.
Майже мільйон федеральних працівників по всій країні – не отримують зарплату і вимушені були піти у відпустки.
Через відсутність фінансування не отримують грошей на свої дослідження американські вчені, без зарплати сидять співробітники національного космічного агентства, не працюють національні парки та музеї. Скрізь оголошення: Ми перепрошуємо, але до кінця шатдауну зачинені.
Не працює 9 з 15 міністерств. Зокрема, міністерство внутрішньої безпеки, торгівлі, МВС та Мінфін. Навіть половина департаментів Пентагону. Держслужбовці виходять на вулицю.
Люди вимагають відновити роботу уряду. Більшість з них живуть від зарплати до зарплати і опинились на межі фінансової прірви.
Колишній американський посол в Україні вважає, що демократи, республіканці та президент загнали себе у глухий кут.
Політики договорились до того, що цей шатдаун вже став найдовшим в історії США.
Проте слід відзначити, що служби, які необхідні для нормального функціонування країни, такі як поліція, швидка допомога, пожежні працюють у звичному режимі. Їх фінансують штати. А ось з працівниками аеропортів зовсім інша ситуація – для них грошей поки немає.
Шатдаун почався після того, як Конгрес відмовився голосувати за проект бюджету, в якому передбачалося виділити 5,7 мільярда доларів на будівництво стіни з Мексикою. Демократи – противники Трампа – погоджуються на суму утричі меншу. Зараз постійно тривають переговори, які закінчуються безрезультатно. Адже для обох сторін у першу чергу це політичне питання.
Американська телеканали смакують нарізку передвиборчих обіцянок Трампа, де він взагалі казав, що за стіну заплатить Мексика.
А спікер палати представників Конгресу Ненсі Пелосі пішла на безпрецедентний крок – вона вирішила відмовити Трампу у запрошенні виступити зі щорічною промовою перед Конгресом.
Трамп з відповіддю не забарився. Наступного дня – він вирішив скасувати візит парламентської делегації до Афганістану на чолі з демократкою Пелосі і просто не дав літак.
Дивує американців і сума, яку планують витратити на стіну – більше 5 мільярдів.
Трамп вже почав погрожувати ввести надзвичайний стан в країні. Президент вважає, що це дозволить відкрити фінансування і продовжувати будувати стіну на кордоні з Мексикою в обхід згоди Конгресу. Американський істеблішмент навіть можливість прийняття такого рішення вже серйозно критикує. Тут у Вашингтоні не звикли вирішувати справи у такий спосіб.
Тому економісти і юристи на капітолійських пагорбах зараз ведуть запеклі дискусії – що буде, якщо президент піде на такий крок.
Під час надзвичайного стану – президент може використовувати для будівництва гроші Пентагону і залучити військових. Але це може стати для Трампа небезпечним кроком. За соцопитуваннями кожен другий американець звинувачує в урядовій кризі саме президента. І він швидко втрачає довіру.
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Хоча на долар американська урядова криза фактично не вплине – для України вона теж має негативні наслідки. Сполученим Штатам зараз не до міжнародних проблем і стримувати Росію буде важче.
У Вашингтоні також усім охочим роздають безкоштовні обіди, допомагають шукати нову роботу та влаштовують на курси підвищення кваліфікації.
До слова, президент США Дональд Трамп покинув зустріч з представниками демократичної партії щодо шатдауну через те, що його умови не прийняли.