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Факты / Мир / В КНДР нашли секретную ракетную базу/

У КНДР знайшли секретну ракетну базу

Під час розслідування знайшли секретну базу КНДР, на якій зберігають балістичні ракети.

Ракети

У доповіді Beyond Parallel йдеться про те, що в Північній Кореї була знайдена секретна база з балістичними ракетами.

Згідно з інформацією доповіді, база є одним з 20 місць для зберігання балістичних ракет, про які не повідомив уряд КНДР.

Через це на неї не поширюється договір щодо денуклеаризації між США і Північною Кореєю.

Виявлена ​​база є штабом для ракетної бригади стратегічних сил Nodong.

Читайте: США ввели санкції проти високопоставлених чиновників КНДР

До слова, у вересні делегація КНДР провела таємні переговори в Канаді.

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