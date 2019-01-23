Венесуела розірвала дипломатичні відносини із США. Це сталося після того, як Дональд Трамп визнав тимчасовим главою країни лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо.

Про розірвання відносин із США заявив президент Венесуели Мадуро, якого парламент країни вважає нелегітимним.

Про це повідомляє телеканал NTN24 у Twitter.

Він дав американським дипломатам 72 години аби вони залишили країну.

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Нагадаємо, що 23 січня голова парламенту Венесуели, лідер місцевої опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом країни. Це трапилося на підставі того, що переобрання Мадуро визнали незаконним. Після цього Трамп заявив про правомірність рішення щодо Гуайдо. Окрім США новим президентом Венесуели Гуайдо вже визнали Бразилія та Колумбія.