PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / 4-денний робочий тиждень: експерти у Давосі запропонували світу експеримент/

4-денний робочий тиждень: експерти у Давосі запропонували світу експеримент

На Всесвітньому економічному форумі у Давосі експерти закликали світ задуматися про перехід на 4-денний робочий тиждень.

4-денний робочий тиждень: експерти у Давосі запропонували світу експеримент

На думку авторитетних експертів, зниження числа робочих днів піде на користь і компаніям, і їх співробітникам.

– Думаю, у нас є хороші експерименти, які демонструють, що при зниженні тривалості робочого часу люди зможуть ефективніше зосередити увагу, а рівень креативності найчастіше зростає. І вони більш лояльні до організацій, які готові проявити гнучкість щодо їх життя поза роботою, – заявив психолог Уортонскої школи бізнесу при Пенсільванському університеті Адам Грант.

Економіст та історик Рутгер Брегман згоден з цим твердженням і навів на його користь досвід підприємців-капіталістів, які ще у 20-ті і 30-ті роки зрозуміли, що перехід з 60-годинного на 40-годинний робочий тиждень зробив працівників продуктивнішими.

Перепрацювання не підвищують продуктивність праці.

Експерти впевнені, що перехід на 4-денний робочий тиждень зробить працівників щасливішими.

Читайте: Тиждень до зарплати: 7 способів заощадити

Нагадаємо, що в 2018 році одна з компаній Нової Зеландії перейшла на 4-денний робочий тиждень як експеримент, а потім оголосила, що такий графік стане постійним.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Мозковий центр, самокати і живе спілкування: креативні німецькі офіси
Інвестиції, бізнес, IT, політика та культура: 5 головних українських тем на форумі в Давосі
Анджей Дуда та Джон Керрі: з ким говорила Тимошенко у Давосі
Перспективи і вибори: головні тези і теми Давосу
Бізнес має бути незалежним від влади – Анатолій Гриценко
Вибори 2019 і війна на Донбасі – головні теми на Українському сніданку у Давосі
Інвестори повертаються в Україну. Підписано угоду між NBT, Total і ЄБРР
Світова фінансова криза неминуча – у Фріланд є рішення
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка