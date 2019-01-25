На Всесвітньому економічному форумі у Давосі експерти закликали світ задуматися про перехід на 4-денний робочий тиждень.

На думку авторитетних експертів, зниження числа робочих днів піде на користь і компаніям, і їх співробітникам.

– Думаю, у нас є хороші експерименти, які демонструють, що при зниженні тривалості робочого часу люди зможуть ефективніше зосередити увагу, а рівень креативності найчастіше зростає. І вони більш лояльні до організацій, які готові проявити гнучкість щодо їх життя поза роботою, – заявив психолог Уортонскої школи бізнесу при Пенсільванському університеті Адам Грант.

Економіст та історик Рутгер Брегман згоден з цим твердженням і навів на його користь досвід підприємців-капіталістів, які ще у 20-ті і 30-ті роки зрозуміли, що перехід з 60-годинного на 40-годинний робочий тиждень зробив працівників продуктивнішими.

Перепрацювання не підвищують продуктивність праці.

Експерти впевнені, що перехід на 4-денний робочий тиждень зробить працівників щасливішими.

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Нагадаємо, що в 2018 році одна з компаній Нової Зеландії перейшла на 4-денний робочий тиждень як експеримент, а потім оголосила, що такий графік стане постійним.