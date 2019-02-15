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Лукашенко помирився з Путіним і дав пораду білорусам і росіянам

Ще місяць тому Олександр Лукашенко запевняв, що Білорусь не буде створювати Союзну державу з РФ, а сьогодні сказав про можливість об’єднання з Володимиром Путіним хоч завтра.

Лукашенко помирився з Путіним і дав пораду білорусам і росіянам

З такою заявою виступив президент Білорусі за підсумками переговорів з російським колегою, передає УНІАН.

– Навіщо нам піднімати питання суверенітету Росії та Білорусі? Це ікона, це святе…Я не про незалежність кажу, – сказав Лукашенко.

За його словами, для нього незалежність поняття відносне, а суверенітет – все, що в межах.

Проте зазначив, що вони з Путіним готові настільки далеко йти в єднанні, наскільки до цього готові білоруси і росіяни.

– Ми завтра можемо об’єднатися вдвох, у нас проблем немає. Але чи готові ви, росіяни і білоруси, на це? Питання. Тому це питання треба адресувати до себе. Наскільки ви готові, настільки ми будемо виконувати вашу волю, – зазначив Лукашенко.

Білоруський лідер порадив двом народам готуватися до об’єднання в своїй свідомості, “а ми будемо їх реалізовувати, ми – ваші слуги”.

ЧитайтеНіхто нікого не нахилить: Лукашенко про об’єднання з РФ

Нагадаємо, як раніше Олександр Лукашенко заінтригував привітанням Володимира Путіна.

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