Ейфелеву вежу тимчасово закрили через чоловіка, який виліз майже на найвищий рівень будівлі.
Ейфелеву вежу в Парижі евакуйовали після того, як чоловік спробував залізти на неї.
Він зупинився трохи нижче третього і найвищого рівня будівлі. Для порятунку “людини-павука” відправили рятувальників, які також вилізли на вежу.
За даними ЗМІ, чоловік погрожує зістрибнути. З ним ведуть переговори.
Наразі незрозуміло, як чоловікові вдалося оминути систему безпеки вежі.
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Нагадаємо, у Парижі спалахнула пожежа біля знаменитого палацово-паркового комплексу Версаль.
Джерело: BFMTV
Фото: Raveen Aujmaya
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