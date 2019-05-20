PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

У Парижі рятують чоловіка, який виліз на Ейфелеву вежу

Ейфелеву вежу тимчасово закрили через чоловіка, який виліз майже на найвищий рівень будівлі.

У Парижі рятують чоловіка, який виліз на Ейфелеву вежу

Ейфелеву вежу в Парижі евакуйовали після того, як чоловік спробував залізти на неї.

Він зупинився трохи нижче третього і найвищого рівня будівлі. Для порятунку “людини-павука” відправили рятувальників, які також вилізли на вежу.

За даними ЗМІ, чоловік погрожує зістрибнути. З ним ведуть переговори.

Наразі незрозуміло, як чоловікові вдалося оминути систему безпеки вежі.

Читайте: Вілл Сміт запалює з роботом біля Ейфелевої вежі

Нагадаємо, у Парижі спалахнула пожежа біля знаменитого палацово-паркового комплексу Версаль.

Джерело: BFMTV

Фото: Raveen Aujmaya

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Кидали каміння і петарди: у Парижі сутички між мітингувальниками і поліцією
У Парижі загорівся Версаль
Пожежу у Варсалі загасили: є постраждалі
Перші відео з місця пожежі біля Версаля
Мінімалка €1498 та 35 годин роботи на тиждень: українці про життя у Франції
Париж у вогні: хто підпалив Нотр-Дам і як рятували унікальні реліквії
Нотр-Дам може завалитися – критичні точки і що говорять фахівці
Франція готує план реконструкції Собору Паризької Богоматері
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка