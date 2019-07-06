США будуть фінансово допомагати країнам, які намагаються вийти з-під впливу Росії.

Агентство США з міжнародного розвитку USAID представило концепцію щодо протидії посиленню впливу Москви у світі.

Вони пообіцяли фінансову та інформаційну допомогу європейським країнам, які хочуть вийти зі сфери впливу Росії.

Директор агентства Марк Грін запевнив, що місія USAID полягає в допомозі урядам інших країн, громадянському суспільству та приватному сектору в державах, які є партнерами США на шляху до самостійного розвитку.

– США давно вважають, що сильна, процвітаюча і вільна Європа винятково важлива для стратегічних інтересів Америки. При цьому російський уряд і його представники поставили собі за мету послабити вплив США в світі і відокремити нас від наших союзників і партнерів, — заявив Грін.

Ще один напрямок нової програми передбачає створення більш диверсифікованої і демократичної партійної системи в партнерських державах.

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– Україна і Молдова є прикладом успішної співпраці між східноєвропейськими країнами та США, – зазначив Марк Грін.

За даними агентства, завдяки допомозі США близько 70% молдавського експорту сьогодні йде в ЄС і тільки 16 — в Росію.

– $2,7 млн інвестованих США в обладнання і засоби захисту від кібератак для проведення виборів в Україні, дозволили забезпечити вільне і справедливе голосування, – підкреслив директор агентства USAID.

Нагадаємо, співголови Конгресового українського кокусу закликали підтримати проект двопартійної резолюції, яка засуджує повернення Росії до складу Парламентської асамблеї Ради Європи.