Конгрес США прийняв серію законопроектів, які спрямовані на протидію політиці Кремля.

Прийнятий конгресом США пакет законопроектів також вимагає розслідувати можливу корупцію, яку пов’язують з президентом Росії Володимиром Путіним.

Зокрема KREMLIN Act закликає до обмеження провокацій з боку Росії. Він вимагає від директора нацрозвідки США Дена Коутса підготувати три доповіді, в яких буде міститися оцінка намірів політичного керівництва Російської Федерації.

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У одному з документів від директора Національної розвідки США вимагають надати звіт про потенційно можливі військові дії Росії проти країн НАТО і спроби Москви використовувати внутрішні слабкості і розбіжності між європейськими союзниками США.

Нагадаємо, раніше конгресмени підтримали законопроект, який забороняє уряду США визнавати суверенітет Росії над анексованим Кримом.