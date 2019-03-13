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Конгрес США прийняв ряд законів проти Росії

Конгрес США прийняв серію законопроектів, які спрямовані на протидію політиці Кремля.

Конгрес США прийняв ряд законів проти Росії

Прийнятий конгресом США пакет законопроектів також вимагає розслідувати можливу корупцію, яку пов’язують з президентом Росії Володимиром Путіним.

Зокрема KREMLIN Act закликає до обмеження провокацій з боку Росії. Він вимагає від директора нацрозвідки США Дена Коутса підготувати три доповіді, в яких буде міститися оцінка намірів політичного керівництва Російської Федерації.

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У одному з документів від директора Національної розвідки США вимагають надати звіт про потенційно можливі військові дії Росії проти країн НАТО і спроби Москви використовувати внутрішні слабкості і розбіжності між європейськими союзниками США.

Нагадаємо, раніше конгресмени підтримали законопроект, який забороняє уряду США визнавати суверенітет Росії над анексованим Кримом.

Фото: Dreamstime

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