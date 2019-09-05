Всесвітній економічний форум (WEF) опублікував рейтинг The Travel and Tourism Competitiveness Report 2019, в якому оцінюється безпека країн для подорожей.

Експерти Всесвітнього економічного форуму назвали Фінляндію найбезпечнішою країною для подорожей.

Друге та третє місце відповідно посіли Ісландія та Оман.

Також до першого десятка ввійшли Швейцарія, Гонконг, ОАЕ, Люксембург, Португалія та Нова Зеландія.

Україна зайняла в рейтингу 107 місце.

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Росія щодо безпеки для зарубіжних туристів посіла 98 місце, порівняно з рейтингом 2017 року вона поліпшила позицію на 11 пунктів.

Франція, яка посідає в загальному рейтингу туристичної привабливості друге місце, за показником безпеки для міжнародного туризму має лише 51 сходинку.

Найнебезпечнішими країнами названі Сальвадор, Нігерія, Ємен, Венесуела та Гондурас.

Як зазначають укладачі рейтингу, серед критеріїв оцінки безпеки – надійність поліції, поширеність терактів, рівень убивств, витрати від тероризму, злочинності та насильства.

До слова, раніше Зеленський заявив, що зусилля України і Туреччини допоможуть змінити ситуацію у регіоні Чорного моря.