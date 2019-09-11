11 вересня 2001 року в Нью-Йорку стався терористичний акт ісламської організації Аль-Каїда. Зловмисники направили два лайнера у вежі Всесвітнього торгового центру, розташовані в південній частині Манхеттена. Факти ICTV згадали про найбільший теракт в історії і зробили підбірку фільмів про трагедію.

11 вересня весь світ згадує жертв атак на вежі-близнюки у Нью-Йорку.

Тоді два літаки Боїнг-767 з інтервалом у 17 хвилин врізалися у вежі Всесвітнього торгового центру. Від потужного удару і пожежі будівлі обвалилися.

Під час теракту загинули 2 977 осіб (без урахування 19 терористів): 246 пасажирів і членів екіпажів літаків, 2 606 осіб – в Нью-Йорку, у будівлях ВТЦ і на землі, 125 – у будівлі Пентагону. Серед жертв були громадяни США і ще 91 держави.

Починаючи з 2002 року, за рішенням Конгресу США 11 вересня відзначається у Сполучених Штатах, як День патріота, а з 2009 року, після затвердження акта 111-13 Загального закону США, ця дата іменується також, як Загальнонаціональний день служіння і пам’яті.















Вежі-близнюки: що відомо про теракт 11 вересня і фільми про трагедію / 4 фотографии

Що сталося 11 вересня 2001

Вранці того дня чотири групи терористів загальною кількістю 19 осіб захопили чотири рейсові пасажирські авіалайнери.

Кожна група мала як мінімум одного члена, що пройшов початкову льотну підготовку.

Загарбники направили два з цих лайнерів у башти Всесвітнього торгового центру, розташовані в південній частині Манхеттена в Нью-Йорку.

Рейс 11 American Airlines врізався у вежу ВТЦ-1 (північну), а рейс 175 United Airlines – ВТЦ-2 (південну).

Третій літак був спрямований у будівлю Пентагону, розташовану недалеко від Вашингтона.

Пасажири і команда четвертого авіалайнера спробували перехопити керування літаком у терористів, літак впав у полі біля бюро Шанксвілл у штаті Пенсильванія.

Фільми про вежі-близнюки

Вежі-близнюки (2006)

Режисер: Олівер Стоун

У ролях: Ніколас Кейдж, Майкл Пенья, Меггі Джилленхол, Марія Белло, Коннор Паоло

11 вересня 2001 року. Звичайний день для поліції Нью-Йорка. Сержант Джон Маклохлін з поліції Порта Оторіті як завжди роздав інструкції, і всі розійшлися на свої пости.

Але за кілька годин надійшов наказ терміново повертатися на базу.

Загін поліцейських сів в автобус і поїхав до центру Манхеттена, тому що в одну, а потім і в другу будівлю Всесвітнього торгового центру врізалися літаки.

Хмарочоси горіли, необхідно було рятувати людей, і Маклохлін повів чотирьох добровольців у саме пекло…

9/11 (2017)

Режисер: Мартін Гігі

У ролях: Чарлі Шин, Вупі Голдберг, Джина Гершон, Луїс Гусман

Група з п’яти осіб опинилася у пастці в ліфті Північної вежі Всесвітнього торгового центру під час терактів 11 вересня 2001 року.

Вони намагаються вибратися, поки не звалилася вежа. Співробітниця служби безпеки (Вупі Голдберг) направляє їх через гучний зв’язок і повідомляє невеселі новини про другий вибух.

Страшенно голосно і неймовірно близько (2011)

Режисер: Стівен Должрі

В ролях: Томас Хорн, Макс фон Сюдов, Том Хенкс, Сандра Буллок, Віола Девіс, Джеффрі Райт, Джон Гудмен

Екранізація однойменного роману Джонатана Фоєра.

За сюжетом хлопчик Оскар, який вчиться у школі, повертається додому 11 вересня і бачить на автовідповідачі п’ять пропущених дзвінків від батька, який в цей день був на діловій зустрічі у Всесвітньому торговому центрі.

Оскар вже знає про трагедію і жахається. Телефон дзвонить вшосте, а Оскар не може змусити себе взяти трубку, навіть розуміючи, що це останній дзвінок батька.

Як наслідок, батько Оскара гине разом з іншими жертвами терактів. Оскар, якого мучить почуття провини, ненавмисно розбиває в кабінеті батька синю вазу, з якої випадає ключ і записка.

І хлопчик вирішує за будь-яку ціну дізнатися, який замок відмикає цей ключ.

Загублений рейс (2006)

Режисер: Пол Грінграсс

У ролях: Дж. Дж. Джонсон, Гарі Коммок, Поллі Адамс, Опал Алладін

За кілька хвилин після зльоту стає відомо про те, що захоплений терористами літак атакував Всесвітній торговий центр.

У центрі управління польотами починається пильне відстеження маршрутів повітряних суден. Пілоти рейсу 093 отримують інформацію про атаку, що сталася.

Частина пасажирів рейсу 093 раптово надягають на голови червоні пов’язки і захоплюють салон, погрожуючи пасажирам підірвати саморобні бомби.

Пізніше вони змушують одну зі стюардес постукати у двері кабіни пілотів і захоплюють керування літаком.

Дух часу (2007)

Режисер: Пітер Джозеф

Документальний фільм, в якому режисер критикує християнську теологію, офіційну версію атаки на Всесвітній торговий центр 11 вересня 2001 року, введення Патріотичного акту у жовтні 2001 року, Федеральну резервну систему США, а також стверджує, що група міжнародних банкірів маніпулює засобами масової інформації та світовою грошовою системою з метою забезпечення підготовки єдиного світового уряду.

Нагадаємо, рік тому в Нью-Йорку спалахнули величезні світлові промені на місці веж-близнюків Всесвітнього торгового центру, які обрушилися внаслідок потужного теракту 11 вересня 2001 року.