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Туристи платитимуть за в’їзд до Венеції – коли і скільки коштуватиме

Туристи платитимуть до €10 за в’їзд до Венеції (Італія), починаючи з липня 2020 року.

венеция

Влада Венеції затвердила новий податок за в’їзд туристів. Тепер бажаючі відвідати місто на воді повинні заплатити до €10 .

Податок на в’їзд запрацює у Венеції 1 липня 2020 року. Він стосуватиметься гостей, які відвідують місто в рамках одноденної екскурсії. Туристи, які ночують в готелях, вже платять туристичний збір.

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Розмір податку буде варіюватися від сезону:

З листопада по квітень – €3,

З травня по жовтень – €8,

Літні вихідні та період карнавалу – €10.

Оплатити податок можна буде через мобільний додаток за допомогою банківської карти. Пізніше повинні з’явитися й інші способи оплати.

Штраф за несплату може скласти до €450. Звільнені від збору будуть гості Венеції, які приїжджають по роботі, навчанні або з метою відвідати сім’ю.

Нагадаємо, італійські поліцейські оштрафували п’ятирічного хлопчика за дуже швидку їзду на самокаті на площі Сан-Марко у Венеції.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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