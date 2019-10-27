Американські ЗМІ повідомляють про те, що у Сирії було вбито ватажка “Ісламської держави”.

ЗМІ з посиланням на представників Міноборони США повідомляють, що лідер “Ісламської держави” Абу Бакр аль-Багдаді, ймовірно, загинув під час спецоперації США на північному заході Сирії.

Є інформація, що він міг загинути через підрив жилета смертника.

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Щоб підтвердити інформацію про загибель, потрібно провести ДНК-тест і біометричне дослідження.

До слова, операцію у провінції Ідліб на північному заході Сирії провели сили спецпризначення.

Раніше Факти ICTV писали про те, що в Афганістані вбили ватажка ІДІЛ.

Фото: CNN