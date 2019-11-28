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Меган Маркл знову вагітна – ЗМІ

Герцогиня Сассекська Меган Маркл готується вдруге стати мамою.

Меган Маркл знову вагітна – ЗМІ

У ЗМІ повідомляють, що Меган Маркл вагітна вдруге. Вона вже розповіла своїм друзям про це.

Повідомляється, що герцогиня має намір народжувати у США, а саме у Лос-Анджелесі, де народилася і виросла вона сама.

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На користь вагітності герцогині нібито говорить її підвищений інтерес до тем планування дитини, вагітності та пологів. Зазначається, що під час зустрічі з сім’ями військовослужбовців принц Гаррі нібито цікавився, як живеться парам з двома дітьми.

Офіційних коментарів ніхто з королівської родини поки не давав.

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