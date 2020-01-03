PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

У війну з Іраном потрапить й Ізраїль: наслідки вбивства генерала Сулеймані

Які наслідки для США та інших країн матиме вбивство іранського генерала Сулеймані – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

У війну з Іраном потрапить й Ізраїль: наслідки вбивства генерала Сулеймані

Американський безпілотник скинув ракету MQ-9, яка і вбила генерала Сулеймані та ще декількох представників бойовиків. Ракета потрапила в конвой, який виїжджав з аеропорту столиці Ірану.

Генерал Сулеймані розробляв майже кожну важливу операції розвідки Ірану та його збройних сил за останні два десятиліття.
Його смерть може стати серйозним каталізатором у розпал геополітичного конфлікту.

Читайте: У США опублікували повні версії документів щодо затримки допомоги Україні

До слова, американські чиновники вже говорять про повну готовність у випадку кібератаки і терористичного акту як проти американських інтересів, так і проти їх союзників. Йдеться про Ізраїль, збройні сили якого були переведені в бойову готовність.

Убивши генерала Сулеймані, Трамп пішов на крок, який відкидали президенти Джордж Буш-молодший і Барак Обама, побоюючись, що це призведе до початку війни між США та Іраном.

А головні критики політики президента щодо Ірану підкреслюють, що ліквідація генерала може привести до серйозних і непередбачуваних наслідків, які можуть привести до спалаху насильства на всьому Близькому Сході.

Нагадаємо, вночі 3 січня в результаті ракетного обстрілу міжнародного аеропорту Багдада загинув командувач спецпідрозділом Корпусу вартових ісламської революції Кудс Касем Сулеймані.

Джерело: NYT

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Іран
Не знав навіть Конгрес – Bloomberg про підготовку ліквідації Сулеймані
Іран збирається помститися США за ліквідацію генерала
Іран збирається помститися США за ліквідацію генерала
США перекинуть 3 тис. десантників на Близький Схід – ЗМІ
США перекинуть 3 тис. десантників на Близький Схід – ЗМІ
МЗС України
Київ проти “актів помсти” на Близькому Сході – заява МЗС
Навіщо США обстріляли аеропорт Багдада і як Іран відповість на вбивство Сулеймані
Навіщо США обстріляли аеропорт Багдада і як Іран відповість на вбивство Сулеймані
Касем Сулеймані
Ракетний обстріл у Багдаді: як зміняться ціни на нафту і чи торкнеться це Україну
сша
Посольство США в Іраку закликало американців виїхати з країни
Трамп кинув динаміт у бочку з порохом: реакція політиків США на вбивство Сулеймані
Трамп кинув динаміт у бочку з порохом: реакція політиків США на вбивство Сулеймані
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка