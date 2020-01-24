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Факти / Світ

У США заборонили “пологовий туризм”

У Сполучених Штатах з 24 січня набирає чинності заборона на “пологовий туризм”. Це коли жінка з іншої країни народжує на території США, аби дитина автоматично отримала американське громадянство.

Пресс-секретаря Білого дому Стефані Грішем заявила, що зміна правил необхідна для того, щоб забезпечити громадську та національну безпеку і недоторканність імміграційної системи США.

– Індустрія пологового туризму завдає шкоди системі охорони здоров’я Сполучених Штатів і сприяє кримінальній діяльності.

Потрібно захистити недоторканність американського громадянства, – пояснила вона.

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Тепер жінки зобов’язані будуть довести, що у них є конкретна причина для візиту в США крім пологів, наприклад, медична необхідність.

До слова, Факти ICTV вже детально розповідали про знаменитостей, які їздили народжувати в США. Так, другу дитину Світлана Лобода народила в елітній Cedars-Sinai Medical Center у Лос-Анджелесі. У цій же клініці в квітні 2017 року Анна Седокова народила сина. За VIP-пологи співачка виклала трохи більше $22 тис.

Джерело: Держдепартамент США

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