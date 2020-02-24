У США екс-продюсера Харві Вайнштейна суд присяжних визнав винним за двома пунктами звинувачення у справі про сексуальне насильство.

Він був визнаний винним у зґвалтуванні третього ступеня та сексуальному насильстві першого ступеня. Суд присяжних з семи чоловіків і п’яти жінок виніс свій вердикт 24 лютого на п’ятий день нарад.

За одним звинуваченням продюсеру загрожує до 4 років в’язниці (проте може бути й умовне ув’язнення), а за другим – від 5 до 25 років тюрми.

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Проте за трьома найтяжчими звинуваченнями його провину не довели, йдеться про два епізоди сексуального насильства (predatory sexual assault) та зґвалтування 1 ступеня.

New York Times повідомляє, що його негайно відправили до в’язниці, де він чекатиме інформації про свій вирок.

Нагадаємо, з жовтня 2017 року близько 80 жінок звинуватили Харві Вайнштейна в сексуальних домаганнях. Зокрема Гвінет Пелтроу та Ума Турман.