PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Сексуальне насильство та зґвалтування: суд відправив Харві Вайнштейна за ґрати

У США екс-продюсера Харві Вайнштейна суд присяжних визнав винним за двома пунктами звинувачення у справі про сексуальне насильство.

Він був визнаний винним у зґвалтуванні третього ступеня та сексуальному насильстві першого ступеня. Суд присяжних з семи чоловіків і п’яти жінок виніс свій вердикт 24 лютого на п’ятий день нарад.

За одним звинуваченням продюсеру загрожує до 4 років в’язниці (проте може бути й умовне ув’язнення), а за другим – від 5 до 25 років тюрми.

Читайте: Продюсер Харві Вайнштейн не визнав себе винним у зґвалтуваннях

Проте за трьома найтяжчими звинуваченнями його провину не довели, йдеться про два епізоди сексуального насильства (predatory sexual assault) та зґвалтування 1 ступеня.

New York Times повідомляє, що його негайно відправили до в’язниці, де він чекатиме інформації про свій вирок.

Нагадаємо, з жовтня 2017 року близько 80 жінок звинуватили Харві Вайнштейна в сексуальних домаганнях. Зокрема Гвінет Пелтроу та Ума Турман.

Джерело: The Guardian

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка