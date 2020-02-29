Припинять 18-річну війну в Афганістані: США й Талібан підписали мирну угоду

США й Талібан підписали угоду про початок мирного процесу в Афганістані, за яким послідує поступове виведення військ з країни.

На церемонії підписання в Катарі були присутні президент Афганістану Ашраф Гані, голова Пентагону Марк Еспер, держсекретар США Майк Помпео, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.

Документ став підсумком переговорів, які США й Таліби вели з жовтня 2018 року.

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Згідно з домовленостями, військові США та країн НАТО повинні покинути Афганістан протягом 14 місяців за умови виконання талібами своїх зобов’язань.

Нагадаємо, війська США увійшли в Афганістан майже 19 років тому після нападів 11 вересня 2001 року. Це найтриваліша військова кампанія в американській історії.