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Через 8 тижнів випадки зараження коронавірусу підуть на спад – Goldman Sachs

Пік пандемії коронавірусу очікується через вісім тижнів, після чого хвороба піде на спад.

Такі прогнози дають аналітики американського інвестиційного банку Goldman Sachs, які оцінили вплив запровадження карантину на світову економіку і суспільство.

У банку прогнозують, що з інфікованих 80% захворіють в легкій формі, 15% в середній формі, а 5% будуть в критичному стані.

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– Зараз йдуть дебати про те, як боротися з вірусом, поки немає вакцини. Сполучені Штати схиляються до карантину.  Британія за те, щоб дозволити вірусу поширитися, вважаючи, що у людей з’явиться природний імунітет. Карантин навряд чи буде ефективним, і він заподіє серйозного економічного збитку. Але це сповільнить поширення коронавірусу і дасть системі охорони здоров’я більше часу для того, щоб впоратися з навантаженням, – йдеться у матеріалі.

Вірус зосереджений географічно між 30 і 50 градусами північної широти. Це говорить про те, що подібно грипу він надає перевагу холодній погоді. Майбутнє літо в Північній півкулі допоможе впоратися з епідемією.

За даними банкірів, фондові ринки в другій половині року повинні повністю відновитися.

Нагадаємо, з 13 березня режим надзвичайної ситуації діє в США.

Федеральне агентство з управління в надзвичайних ситуаціях США направило на боротьбу з коронавірусом до $50 млрд з фонду допомоги під час НС.

Джерело: Forbes

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