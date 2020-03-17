Пік пандемії коронавірусу очікується через вісім тижнів, після чого хвороба піде на спад.

Такі прогнози дають аналітики американського інвестиційного банку Goldman Sachs, які оцінили вплив запровадження карантину на світову економіку і суспільство.

У банку прогнозують, що з інфікованих 80% захворіють в легкій формі, 15% в середній формі, а 5% будуть в критичному стані.

Читайте: Аналітики Goldman Sachs погіршили прогноз ціни на нафту Brent до $30 за барель

– Зараз йдуть дебати про те, як боротися з вірусом, поки немає вакцини. Сполучені Штати схиляються до карантину. Британія за те, щоб дозволити вірусу поширитися, вважаючи, що у людей з’явиться природний імунітет. Карантин навряд чи буде ефективним, і він заподіє серйозного економічного збитку. Але це сповільнить поширення коронавірусу і дасть системі охорони здоров’я більше часу для того, щоб впоратися з навантаженням, – йдеться у матеріалі.

Вірус зосереджений географічно між 30 і 50 градусами північної широти. Це говорить про те, що подібно грипу він надає перевагу холодній погоді. Майбутнє літо в Північній півкулі допоможе впоратися з епідемією.

За даними банкірів, фондові ринки в другій половині року повинні повністю відновитися.

Нагадаємо, з 13 березня режим надзвичайної ситуації діє в США.

Федеральне агентство з управління в надзвичайних ситуаціях США направило на боротьбу з коронавірусом до $50 млрд з фонду допомоги під час НС.

Джерело: Forbes