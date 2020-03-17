Пик пандемии коронавируса ожидается через восемь недель, после чего болезнь пойдет на спад.

Такие прогнозы дают аналитики американского инвестиционного банка Goldman Sachs, которые оценили влияние введения карантина на мировую экономику и общество.

В банке прогнозируют, что из инфицированных 80% заболеют в легкой форме, 15% в средней форме, а 5% будут в критическом состоянии.

Читайте: Аналитики Goldman Sachs ухудшыли прогноз цены на нефть Brent до $30 за баррель

— Сейчас идут дебаты о том, как бороться с вирусом, пока нет вакцины. Соединенные Штаты склоняются к карантину. Великобритания за то, чтобы позволить вирусу распространиться, считая, что у людей появится природный иммунитет. Карантин вряд ли будет эффективным, и он причинит серьезный экономический ущерб. Но это замедлит распространение коронавируса и даст системе здравоохранения больше времени для того, чтобы справиться с нагрузкой, — говорится в материале.

Вирус сосредоточен географически между 30 и 50 градусами северной широты. Это говорит о том, что подобно гриппу, он предпочитает холодную погоду. Будущее лето в Северном полушарии поможет справиться с эпидемией.

По данным банкиров, фондовые рынки во второй половине года должны полностью восстановиться.

Напомним, с 13 марта режим чрезвычайной ситуации действует в США.

Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях США направило на борьбу с коронавирусом до $50 млрд из фонда помощи при ЧС.

Источник: Forbes