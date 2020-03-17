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Факты / Мир

Через 8 недель случаи заражения коронавирусом пойдут на спад — Goldman Sachs

Пик пандемии коронавируса ожидается через восемь недель, после чего болезнь пойдет на спад.

Такие прогнозы дают аналитики американского инвестиционного банка Goldman Sachs, которые оценили влияние введения карантина на мировую экономику и общество.

В банке прогнозируют, что из инфицированных 80% заболеют в легкой форме, 15% в средней форме, а 5% будут в критическом состоянии.

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— Сейчас идут дебаты о том, как бороться с вирусом, пока нет вакцины. Соединенные Штаты склоняются к карантину. Великобритания за то, чтобы позволить вирусу распространиться, считая, что у людей появится природный иммунитет. Карантин вряд ли будет эффективным, и он причинит серьезный экономический ущерб. Но это замедлит распространение коронавируса и даст системе здравоохранения больше времени для того, чтобы справиться с нагрузкой, — говорится в материале.

Вирус сосредоточен географически между 30 и 50 градусами северной широты. Это говорит о том, что подобно гриппу, он предпочитает холодную погоду. Будущее лето в Северном полушарии поможет справиться с эпидемией.

По данным банкиров, фондовые рынки во второй половине года должны полностью восстановиться.

Напомним, с 13 марта режим чрезвычайной ситуации действует в США.

Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях США направило на борьбу с коронавирусом до $50 млрд из фонда помощи при ЧС.

Источник: Forbes

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