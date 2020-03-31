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Меган Маркл і принц Гаррі припиняють виконувати обов’язки членів королівської сім’ї

31 березня герцог і герцогиня Сассекські припиняють виконувати обов’язки членів королівської сім’ї.

Меган Маркл та принц Гаррі заявили, що більше нічого не публікуватимуть на своїй сторінці Royal Sussex в Instagram.

– Ви більше не побачите нас тут, але при цьому наша робота продовжитися. Спасибі цієй спільноті за підтримку, натхнення і загальне прагнення зробити світ добрішим. Ми з нетерпінням чекаємо якнайшвидшого возз’єднання з вами, – заявило подружжя.

Також герцог і герцогиня Сассекські додали, що в результаті пандемії з’явилося багато проблем, тому найважливіше зараз – здоров’я всіх людей.

Нагадаємо, 9 січня Меган Маркл і принц Гаррі заявили, що вирішили повністю відмовитися від привілеїв та обов’язків королівської сім’ї.

Джерело: sussexroyal

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