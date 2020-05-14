Трамп розгляне законопроект про санкції проти Китаю

Президент США Дональд Трамп заявив, що розгляне законопроект сенатора Ліндсі Грема про введення санкцій проти Китаю через коронавірус.

– Я поважаю Ліндсі Грема і обов’язково вивчу цей законопроект, – сказав Трамп на зустрічі з губернаторами.

Раніше група сенаторів США внесла на розгляд Сенату законопроект, який передбачає запровадження санкцій проти Китаю за відмову співпраці у з’ясуванні причин виникнення пандемії Covid-19.

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Автором виступив сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Відповідно до запропонованого законопроекту, протягом 60 днів Китай повинен надати всі необхідні дані для розслідування, яке ведеться США, їхніми союзниками або структурами ООН.

Крім того, китайська влада повинна закрити ринки, де продають диких тварин, а також звільнити затриманих в Гонконзі активістів.

Джерело: Білий дім