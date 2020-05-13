Найбільша катастрофа в історії США – Пелосі про пандемію коронавірусу

Спікер Конгресу США Ненсі Пелосі записала відеозвернення до громадян, у якому розповіла про те, якої шкоди країні принесла епідемія коронавірусу.
Пелосі наголосила на кількості хворих та померлих від коронавірусу в США та назвала епідемію найбільшою катастрофою в історії.
– Ми всі знаємо ці цифри. Ми зіткнулися з найбільшою катастрофою в історії нашої країни, – заявила Пелосі.
Вона також повідомила, що Демократична партії пропонує ухвалити новий пакет допомоги громадянам на суму $3 трильйони.
Пелосі також розкритикувала республіканців, які не хотіли виділяти великі суми на боротьбу з наслідками епідемії.
До слова, у США в місті Нью-Йорк вперше за всю історію планово закрили метро, яке працювало цілодобово.