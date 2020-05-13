Найбільша катастрофа в історії США – Пелосі про пандемію коронавірусу

Спікер Конгресу США Ненсі Пелосі записала відеозвернення до громадян, у якому розповіла про те, якої шкоди країні принесла епідемія коронавірусу.

Пелосі наголосила на кількості хворих та померлих від коронавірусу в США та назвала епідемію найбільшою катастрофою в історії.

– Ми всі знаємо ці цифри. Ми зіткнулися з найбільшою катастрофою в історії нашої країни, – заявила Пелосі.

Вона також повідомила, що Демократична партії пропонує ухвалити новий пакет допомоги громадянам на суму $3 трильйони.

Пелосі також розкритикувала республіканців, які не хотіли виділяти великі суми на боротьбу з наслідками епідемії.

До слова, у США в місті Нью-Йорк вперше за всю історію планово закрили метро, ​​яке працювало цілодобово.