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Голосуватимуть не за Байдена, а проти Трампа – чого очікувати від виборів у США

Перше місце у світі за кількістю хворих на коронавірус, рекордне за 90 років падіння економіки та ще й масові протести по всій країні. Здавалося б, за п’ять місяців до виборів в гості до президента США Дональда Трампа завітала ціла зграя чорних лебедів. Преса і соціологічні служби вже у всі дзвони дзвонять про падіння рейтингу нинішнього господаря Білого дому. Але невже у Трампа все дійсно настільки погано?

Хвиля за хвилею

Американський президент довгий час вперто відмовлявся вірити в існування коронавірусу, називав його вигадкою ЗМІ та демократів. Коли ж США вийшли на перше місце в світі за кількістю заражень, Трамп почав шукати винних серед тих же демократів, преси, губернаторів окремих штатів, Китаю тощо. Але тільки не в Білому домі, хоча з’ясувалося, що главу держави попереджали про небезпеку пандемії ще у 2019 році.

Натомість президент рекламував медичні препарати для боротьби з вірусом, що не пройшли належних досліджень, але виробляються компаніями, чиїм акціонером він є. І навіть пропонував лікувати коронавірус відбілювачем.

Дональд Трамп

Зрештою, Трамп взагалі припинив проводити брифінги щодо ситуації з коронавірусом, зосередившись на закликах швидше запустити економіку після карантину. Економіка – окремий біль американського президента. За всі чотири роки його правління Штати показували небувале зростання і рекордно низькі показники безробіття. Саме економічне благополуччя, забезпечене Трампом, мало стати фундаментом для його переобрання. Але коронавірус і карантин обнулили всі успіхи.

Коли кожен шостий американець залишився без роботи, про колишні досягнення ніхто не згадує. Криза, якої країна не бачила з часів Великої депресії, не могла не позначитися на популярності чинної влади, рейтинг Трампа пішов униз.

— Відносне падіння рейтингів Трампа пов’язане з гальмуванням американської економіки і тим, що багато американців вважає, що президент погано впорався з протидією епідемії коронавірусу, – відзначає директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик.

Але тут президента накрило новою хвилею проблем – вбивство поліцейськими афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі призвело до протестів по всій країні, що переросли в бунти та заворушення, напади на ресторани і магазини, підпали автомобілів. Трамп же почав закликати до силового наведення порядку, аж до використання армії, і розпорядився жорстко розігнати мітинг під Білим домом заради кількох постановочних фото.

Протесты в США Трамп

Себе Трамп називає президентом закону, а всіх протестувальників бандитами. Реакція на таку позицію не забарилася. За даними CNN, на початку червня дії Трампа схвалювали 38% американців, 57% – ні. Схожі результати показують дослідження Gallup, ABC-Washington Post і навіть лояльного до Трампа телеканалу Fox News.

Згідно з опитуваннями, відставання Трампа від свого опонента на президентських виборах демократа Джо Байдена склало 14% – це максимальний розрив між кандидатами з початку кампанії.

Вирок чи шанс?

Своєю реакцією на протести Трамп сам топить свій рейтинг, вважає журналіст-міжнародник Іван Яковина:

— Трамп кинув жорстку силу проти демонстрантів і різко розділив країну, а люди зазвичай, у всіх країнах світу, не люблять, коли хтось, особливо президент, розділяє народ навпіл. Трамп це зробив, і відразу ж пішов обвал його рейтингу.

Але, наприклад, український політолог Тарас Березовець навпаки вважає, що Трамп може використати бунти на свою користь, мобілізувавши тим самим свій ядерний електорат.

— Ті люди, які думають, що у Трампа все погано, не відчувають ситуації в США. Його виборці  підтримують президента, їм не подобаються розгромлені магазини та мародерство, вони за порядок, вони будуть чекати виборів, щоб першими побігти на виборчі дільниці, – вважає Березовець.

Голосуватимуть не за Байдена, а проти Трампа - чого очікувати від виборів у США

Тарас Березовець

Трамп дійсно намагається показати себе людиною, яка захищає людей від пограбувань і погромів. Він свідомо працює на поляризацію суспільства, підкреслюючи, що швидко і жорстко впорається з погромниками, поверне мир і спокій в міста, а ось його суперник, як він його називає, сонний Джо Байден – слабкий і не зможе цього зробити.

— Частина електорату Трампа дійсно вважає, що протести – це ні про що, що расизму немає, що темношкірих американців ніхто не утискає, а це просто якийсь криміналітет, порушники вийшли пограбувати ці магазини тощо. Є запит від частини суспільства, не тільки від прихильників Трампа, а й від інших американців на те, щоб навести порядок, щоб припинити мародерство, – погоджується Володимир Дубовик.

Проте ядерний електорат Трампа, якому до душі така риторика – це тільки 38-40% населення США, парирує Яковина. А для перемоги на виборах потрібні голоси так званих незалежних виборців, які не за республіканців і не за демократів.

— У 2016 році Трамп з великою перевагою, приблизно в 10%, переміг Гілларі Клінтон серед оцих незалежних виборців. Зараз він на 10% відстає від Джо Байдена в цій групі. Він відштовхнув їх від себе, – стверджує журналіст.

За словами Дубовика, вирішальним дійсно стане голосування тих штатів, де у республіканців і демократів немає відчутної переваги.

— Це штати, в яких 50/50 – республіканці і демократи. Це Мічиган, Вісконсін, Пенсільванія, Північна Кароліна, Арізона. Де немає переваги, але потрібно комусь їх забрати, щоб отримати золоту акцію і стати президентом, – пояснює експерт.

Володимир Дубовик

Володимир Дубовик

На його думку, нинішні рейтинги досить відносні, адже до виборів ще майже п’ять місяців.

—Відрив щось означає, не потрібно говорити, що це ні про що і соцопитування нічого не показують, але, з іншого боку, не варто і говорити, що все вже вирішено, що Трамп уже програв, що у нього вже немає шансів, – констатує Дубовик.

Хоча не факт, що чинного президента підтримають навіть всі однопартійці. Сам Трамп каже, що рейтинг довіри до нього в лавах Республіканської партії дорівнює аж 96%. Але вже низка відомих в США політиків-республіканців заявили про те, що не збираються підтримувати переобрання Трампа. Серед них колишній президент Джордж Буш-молодший, сенатор Мітт Ромні, екс-держсекретар Колін Павелл, ще кілька впливових сенаторів сумніваються.

Читайте: Через протести в США рівень довіри до Трампа падає – опитування Співчуваю чорношкірим, але засуджую мародерів: американці про повстання в США Офіційно! Байден представлятиме демократів на президентських виборах у США

Прекрасно бачать падіння популярності і в команді Трампа. Не дарма президент з цього тижня розпорядився відновити передвиборчі мітинги, попри коронавірус. Але і тут господар Білого дому потрапив в скандал. Перший масовий мітинг прихильників президента штаб Трампа запланував на стадіоні міста Тулса, штат Оклахома, 19 червня.

Трамп вибори

Саме 19 червня в Штатах відзначається свято Juneteenth – на честь звільнення останніх чорношкірих рабів в країні. Плюс саме в Тулсі майже 100 років тому пройшли расові погроми, в результаті яких вбили понад 300 афроамериканців, що досі вважається найбільшим вбивством на расовому підґрунті в новітній історії США. З огляду на ці обставини і погляди Трампа, новини про проведення його передвиборчого мітингу зустріли, як ляпас і глузування над антирасистським рухом. Президент же запевняє – всі збіги випадкові.

Маневри Байдена

Може скластися враження, що супернику Трампа Джо Байдену нічого і робити не потрібно для перемоги, а, як кажуть в китайській мудрості, достатньо просто сидіти на березі річки і чекати, поки повз пропливе труп ворога.

— Байден – це кандидат, за якого голосують не тому, що він такий хороший. 70% прихильників Байдена голосують проти Трампа. Тобто Байден може взагалі нічого не робити. Трамп сам себе знищить, – вважає Іван Яковина.

Иван Яковина

Іван Яковина

Але, попри прорахунки суперника, Байдену теж є через що турбуватися. Зараз демократи опинилися між двох вогнів. Підтримати поліцію не можна – звинуватять в расизмі, підтримати бунти – теж не можна, це буде означати підтримку пограбувань, мародерства, порушення прав приватної власності – в Америці таке не прощають.

— Байден дуже обмежений в реакції. Він повинен сказати, з одного боку, що розуміє причину протестів. І він каже, що дійсно расизм існує, що з цим треба щось робити. З іншого боку, дійсно не можна сказати, що він схвально, позитивно ставиться до погромів або до мародерства, він повинен засудити мародерів. Тому Байден трохи маневрує і намагається зайняти дві позиції одночасно. З одного боку, підтримати протести, з іншого – показати, що він теж не хоче руйнування громадського порядку, – пояснює дилему демократів Володимир Дубовик.

Байден вже виходив до протестувальників і зустрівся з родиною загиблого Джорджа Флойда. Трамп продовжує глузувати над опонентом через його вік та стан здоров’я. Але тільки цього для перемоги явно недостатньо. Не залишають в команді чинного президента і спроб розіграти проти Байдена українську карту. І в Штатах, і в Україні знову активізувалися потуги зв’язати кандидата в президенти США і його сина Гантера з отриманням корупційної вигоди від української компанії Burisma. Паралельно Байдена звинувачують і в тиску на українську владу, коли він обіймав пост віце-президента США.

Джо Байден

У цій ситуації вкрай важливо для нинішніх українських державних чиновників жодним чином не влазити у внутрішньо американські розбірки.

— Нам потрібно дистанціюватися, відсторонитися від виборів в США. Це їх політичний процес, – говорить Дубовик.

Україні необхідна двопартійна підтримка в Штатах, яка зараз відмінно працює, підтримка не просто президента, а й усього Конгресу. Тільки така конфігурація забезпечує продовження виділення нам військової, фінансової допомоги та введення санкцій проти російського агресора. Ставки на переможця завжди вилазять боком, і Україна не може так ризикувати. Це зовсім не наша війна. Інтриги в американських виборах і так вистачає.

Валерій Літонінський

Фото: Dreamstime

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