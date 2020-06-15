Голосуватимуть не за Байдена, а проти Трампа – чого очікувати від виборів у США

Перше місце у світі за кількістю хворих на коронавірус, рекордне за 90 років падіння економіки та ще й масові протести по всій країні. Здавалося б, за п’ять місяців до виборів в гості до президента США Дональда Трампа завітала ціла зграя чорних лебедів. Преса і соціологічні служби вже у всі дзвони дзвонять про падіння рейтингу нинішнього господаря Білого дому. Але невже у Трампа все дійсно настільки погано?

Хвиля за хвилею

Американський президент довгий час вперто відмовлявся вірити в існування коронавірусу, називав його вигадкою ЗМІ та демократів. Коли ж США вийшли на перше місце в світі за кількістю заражень, Трамп почав шукати винних серед тих же демократів, преси, губернаторів окремих штатів, Китаю тощо. Але тільки не в Білому домі, хоча з’ясувалося, що главу держави попереджали про небезпеку пандемії ще у 2019 році.

Натомість президент рекламував медичні препарати для боротьби з вірусом, що не пройшли належних досліджень, але виробляються компаніями, чиїм акціонером він є. І навіть пропонував лікувати коронавірус відбілювачем.

Зрештою, Трамп взагалі припинив проводити брифінги щодо ситуації з коронавірусом, зосередившись на закликах швидше запустити економіку після карантину. Економіка – окремий біль американського президента. За всі чотири роки його правління Штати показували небувале зростання і рекордно низькі показники безробіття. Саме економічне благополуччя, забезпечене Трампом, мало стати фундаментом для його переобрання. Але коронавірус і карантин обнулили всі успіхи.

Коли кожен шостий американець залишився без роботи, про колишні досягнення ніхто не згадує. Криза, якої країна не бачила з часів Великої депресії, не могла не позначитися на популярності чинної влади, рейтинг Трампа пішов униз.

— Відносне падіння рейтингів Трампа пов’язане з гальмуванням американської економіки і тим, що багато американців вважає, що президент погано впорався з протидією епідемії коронавірусу, – відзначає директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик.

Але тут президента накрило новою хвилею проблем – вбивство поліцейськими афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі призвело до протестів по всій країні, що переросли в бунти та заворушення, напади на ресторани і магазини, підпали автомобілів. Трамп же почав закликати до силового наведення порядку, аж до використання армії, і розпорядився жорстко розігнати мітинг під Білим домом заради кількох постановочних фото.

Себе Трамп називає президентом закону, а всіх протестувальників бандитами. Реакція на таку позицію не забарилася. За даними CNN, на початку червня дії Трампа схвалювали 38% американців, 57% – ні. Схожі результати показують дослідження Gallup, ABC-Washington Post і навіть лояльного до Трампа телеканалу Fox News.

Згідно з опитуваннями, відставання Трампа від свого опонента на президентських виборах демократа Джо Байдена склало 14% – це максимальний розрив між кандидатами з початку кампанії.

Вирок чи шанс?

Своєю реакцією на протести Трамп сам топить свій рейтинг, вважає журналіст-міжнародник Іван Яковина:

— Трамп кинув жорстку силу проти демонстрантів і різко розділив країну, а люди зазвичай, у всіх країнах світу, не люблять, коли хтось, особливо президент, розділяє народ навпіл. Трамп це зробив, і відразу ж пішов обвал його рейтингу.

Але, наприклад, український політолог Тарас Березовець навпаки вважає, що Трамп може використати бунти на свою користь, мобілізувавши тим самим свій ядерний електорат.

— Ті люди, які думають, що у Трампа все погано, не відчувають ситуації в США. Його виборці підтримують президента, їм не подобаються розгромлені магазини та мародерство, вони за порядок, вони будуть чекати виборів, щоб першими побігти на виборчі дільниці, – вважає Березовець.

Трамп дійсно намагається показати себе людиною, яка захищає людей від пограбувань і погромів. Він свідомо працює на поляризацію суспільства, підкреслюючи, що швидко і жорстко впорається з погромниками, поверне мир і спокій в міста, а ось його суперник, як він його називає, сонний Джо Байден – слабкий і не зможе цього зробити.

— Частина електорату Трампа дійсно вважає, що протести – це ні про що, що расизму немає, що темношкірих американців ніхто не утискає, а це просто якийсь криміналітет, порушники вийшли пограбувати ці магазини тощо. Є запит від частини суспільства, не тільки від прихильників Трампа, а й від інших американців на те, щоб навести порядок, щоб припинити мародерство, – погоджується Володимир Дубовик.

Проте ядерний електорат Трампа, якому до душі така риторика – це тільки 38-40% населення США, парирує Яковина. А для перемоги на виборах потрібні голоси так званих незалежних виборців, які не за республіканців і не за демократів.

— У 2016 році Трамп з великою перевагою, приблизно в 10%, переміг Гілларі Клінтон серед оцих незалежних виборців. Зараз він на 10% відстає від Джо Байдена в цій групі. Він відштовхнув їх від себе, – стверджує журналіст.

За словами Дубовика, вирішальним дійсно стане голосування тих штатів, де у республіканців і демократів немає відчутної переваги.

— Це штати, в яких 50/50 – республіканці і демократи. Це Мічиган, Вісконсін, Пенсільванія, Північна Кароліна, Арізона. Де немає переваги, але потрібно комусь їх забрати, щоб отримати золоту акцію і стати президентом, – пояснює експерт.

На його думку, нинішні рейтинги досить відносні, адже до виборів ще майже п’ять місяців.

—Відрив щось означає, не потрібно говорити, що це ні про що і соцопитування нічого не показують, але, з іншого боку, не варто і говорити, що все вже вирішено, що Трамп уже програв, що у нього вже немає шансів, – констатує Дубовик.

Хоча не факт, що чинного президента підтримають навіть всі однопартійці. Сам Трамп каже, що рейтинг довіри до нього в лавах Республіканської партії дорівнює аж 96%. Але вже низка відомих в США політиків-республіканців заявили про те, що не збираються підтримувати переобрання Трампа. Серед них колишній президент Джордж Буш-молодший, сенатор Мітт Ромні, екс-держсекретар Колін Павелл, ще кілька впливових сенаторів сумніваються.

Прекрасно бачать падіння популярності і в команді Трампа. Не дарма президент з цього тижня розпорядився відновити передвиборчі мітинги, попри коронавірус. Але і тут господар Білого дому потрапив в скандал. Перший масовий мітинг прихильників президента штаб Трампа запланував на стадіоні міста Тулса, штат Оклахома, 19 червня.

Саме 19 червня в Штатах відзначається свято Juneteenth – на честь звільнення останніх чорношкірих рабів в країні. Плюс саме в Тулсі майже 100 років тому пройшли расові погроми, в результаті яких вбили понад 300 афроамериканців, що досі вважається найбільшим вбивством на расовому підґрунті в новітній історії США. З огляду на ці обставини і погляди Трампа, новини про проведення його передвиборчого мітингу зустріли, як ляпас і глузування над антирасистським рухом. Президент же запевняє – всі збіги випадкові.

Маневри Байдена

Може скластися враження, що супернику Трампа Джо Байдену нічого і робити не потрібно для перемоги, а, як кажуть в китайській мудрості, достатньо просто сидіти на березі річки і чекати, поки повз пропливе труп ворога.

— Байден – це кандидат, за якого голосують не тому, що він такий хороший. 70% прихильників Байдена голосують проти Трампа. Тобто Байден може взагалі нічого не робити. Трамп сам себе знищить, – вважає Іван Яковина.

Але, попри прорахунки суперника, Байдену теж є через що турбуватися. Зараз демократи опинилися між двох вогнів. Підтримати поліцію не можна – звинуватять в расизмі, підтримати бунти – теж не можна, це буде означати підтримку пограбувань, мародерства, порушення прав приватної власності – в Америці таке не прощають.

— Байден дуже обмежений в реакції. Він повинен сказати, з одного боку, що розуміє причину протестів. І він каже, що дійсно расизм існує, що з цим треба щось робити. З іншого боку, дійсно не можна сказати, що він схвально, позитивно ставиться до погромів або до мародерства, він повинен засудити мародерів. Тому Байден трохи маневрує і намагається зайняти дві позиції одночасно. З одного боку, підтримати протести, з іншого – показати, що він теж не хоче руйнування громадського порядку, – пояснює дилему демократів Володимир Дубовик.

Байден вже виходив до протестувальників і зустрівся з родиною загиблого Джорджа Флойда. Трамп продовжує глузувати над опонентом через його вік та стан здоров’я. Але тільки цього для перемоги явно недостатньо. Не залишають в команді чинного президента і спроб розіграти проти Байдена українську карту. І в Штатах, і в Україні знову активізувалися потуги зв’язати кандидата в президенти США і його сина Гантера з отриманням корупційної вигоди від української компанії Burisma. Паралельно Байдена звинувачують і в тиску на українську владу, коли він обіймав пост віце-президента США.

У цій ситуації вкрай важливо для нинішніх українських державних чиновників жодним чином не влазити у внутрішньо американські розбірки.

— Нам потрібно дистанціюватися, відсторонитися від виборів в США. Це їх політичний процес, – говорить Дубовик.

Україні необхідна двопартійна підтримка в Штатах, яка зараз відмінно працює, підтримка не просто президента, а й усього Конгресу. Тільки така конфігурація забезпечує продовження виділення нам військової, фінансової допомоги та введення санкцій проти російського агресора. Ставки на переможця завжди вилазять боком, і Україна не може так ризикувати. Це зовсім не наша війна. Інтриги в американських виборах і так вистачає.

Валерій Літонінський