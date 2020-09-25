Санкції проти РФ треба скасувати: прем’єр Угорщини звернувся до ЄС

Європейський Союз повинен зняти санкції проти Росії та офіційно відновити торгівлю.

Із такою пропозицією виступив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Політик також зізнався, що не розуміє суті введення нових санкцій проти РФ, що пов’язані з отруєнням Олексія Навального небезпечною речовиною з групи Новачок.

Санкції проти Росії – це зайве

Віктор Орбан підтримує пропозицію відновлення торгівельних зв’язків, але наполягає на створенні потужної європейської армії, яка б контролювала кроки Кремля у військових аспектах політики.

– Те, що ми робимо щодо санкцій щодо Росії, не є розумною політикою. Ми дуже слабкі у військовому відношенні і дуже жорсткі в торгівлі.

Нагадаємо, що санкції ЄС проти Росії – це відповідь на окупацію Криму та військову агресію на Донбасі. Санкції, зокрема, передбачають блокування будь-якого бізнесу у Криму.

Натомість Віктор Орбан вважається одним із найлояльніших до російської влади політиків з боку ЄС.

Позиція щодо Білорусі і до чого тут Україна

Після фальсифікацій на президентських виборах розпочалася хвиля протестів у Білорусі, які стурбували весь світ.

Силові розгони мирних протестів перетворилися в щоденне та жорстоке порушення прав людини, і як відповідь Європейський Союз вирішив ввести санкції проти перших посадових осіб Білорусі.

Віктор Орбан зазначив, що не хоче повторення “українського сценарію” вирішення кризових політичних ситуацій.

– Ми не хочемо робити те, що зробить з України Білорусь: тоді у нас була політична, але не було економічної концепції.

Натомість Угорщина разом з деякими партнерами ЄС у четвер представили на розгляд ЄС план економічної підтримки Білорусі.

Угорщина блокує засідання комісії Україна-НАТО

Офіційний Будапешт блокує євроатлантичні ініціативи комісії Україна-НАТО вже більше року.

Головна причина виникнення такої позиції – “неправильна” мовна та освітня політика в Україні.

Це стосується ухвалених у 2017 та 2019 роках законів про викладання предметів у школах державною мовою та забезпечення функціонування української мови як державної.

На думку Угорщини, це – справжнє приниження для угорської нацменшини на Закарпатті.

Наприкінці червня голова МЗС Угорщини Петер Сійярто висунув ультиматум: Україна повинна вирішити проблеми з освітою представників угорської меншини, і лише тоді вето з проведення засідань комісії Україна-НАТО буде знято.