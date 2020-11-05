Чим запам’яталися вибори в США 2020

На виборах президента США 2020 Джо Байден та Дональд Трамп йдуть досить рівно. І досі у кожного з них залишається можливість очолити країну.

Байдену вже вдалося перехилити на свою сторону один зі штатів і нині йому не вистачає зовсім трохи, щоб оголосити про перемогу.

Ці вибори глави США – як ніколи напружені. Кожен кандидат вірить у свою перемогу і робить все, щоб довести, що саме він має стати наступним главою держави.

Факти ICTV розповідають, чим запам’ятаються вибори президента США 2020 року всьому світу.

Непевні кандидати

Те, що Трамп балотуватиметься на другий термін було зрозуміло ще задовго до перших праймеріз. Його дії на посту президента США допомогли закріпитися як лідеру та головному обличчю Республіканської партії.

Крім того, прихильники Трампа лише зміцнили віру у те, що представник республіканців рухає країну в правильному напрямку.

Водночас сили демократів залишилися без лідера після поразки Хіларі Клінтон на виборах 2016 року. Тому протягом тривалого часу було не зрозуміло, кого політична сила висуне своїм кандидатом.

Тривалий час ходили чутки про те, що Демократична партія схиляється до того, щоб висунути Берні Сандерса, який відомий своєю прихильністю до демократичного соціалізму, або мільярдера та власника агентства Bloomberg Майкла Блумберга.

Та обидва несподівано вибули з перегонів. Через це єдиним кандидатом з реальним шансом на перемогу залишився Джо Байден, якого й висунули від демократів.

Розділення суспільства

Через пандемію коронавірусу кандидатам доводилося адаптувати свої передвиборчі кампанії до нових реалій, через що часто скасовували зустрічі з громадянами, щоб не наражати всіх на небезпеку.

Водночас збільшилося використання телебачення та соцмереж, як інструментів зв’язку із виборцями.

Кандидати пропагували два різні підходи до розвитку Сполучених Штатів і позиції, яку вони мають займати на світовій арені.

– Те, що робив Трамп, відрізнялося не лише від дій демократів, але й республіканців. Його позиція полягає у тому, що Сполучені Штати мають зробити крок назад від світового лідерства. Джо Байден підтримує думку обох партій про те, що США потрібно відігравати потужну роль на світовій арені. Це добре для нас та суттєво для всього світу, – розповідає демократичний стратег Кріс Клапетіна.

Американські політологи часто казали про те, що обидва кандидати мають значну підтримку від своїх прихильників, тому вибори проходитимуть в атмосфері надзвичайної конкуренції.

Їхні слова справдилися і ми побачили, як у деяких штатах за 1% підрахованих голосів ситуація кардинально змінювалася на користь Байдена або Трампа.

Просто замовкни

Дебати для обох кандидатів на пост президента США стали щонайменше цікавими. Всього мало бути три раунди, але відбулося два.

Всі знають, що Трамп – людина достатньо ексцентрична і завжди прагне звернути на себе увагу. Але під час перших дебатів він перевершив себе.

Кандидат у президенти неодноразово перебивав свого опонента, коли той намагався щось пояснити. Звичайно, і Байден інколи перебивав Трампа, але останній робив це набагато частіше.

Дійшло до того, що зірвався навіть модератор дискусії. А на наступні дебати кандидатам у президенти вимикали мікрофони, коли була не їх черга говорити.

Така поведінка, найімовірніше, була пов’язана з тим, що більшість громадян визначилися з вибором. Тих, хто не визначився, намагалися переманити на свою сторону, показавши, що “опонент гірший за мене”.

– Ми не бачимо, щоб люди змінювали своєї думки (щодо кандидатів, – Ред.) під час перебігу передвиборчої кампанії, адже обидві партії мають сильну підтримку з боку своїх прихильників, – казав перед дебатами Доцент кафедри політології Університету штату Мічиган Корвін Смідт. Другі дебати довелося скасувати через те, що Трамп нещодавно перехворів коронавірусом. Хоча на момент проведення дебатів глава держави вже не міг нікого заразити, їх все ж скасували.

Треті дебати провели у більш спокійній обстановці завдяки тому, що учасникам вимикали мікрофони. Та їхня риторика не сильно змінилася. Вони намагалися втоптати один одного у бруд.

Байден неодноразово критикував главу держави за те, що той не сплачував податки, а також його заяви про те, що США скоро подолають коронавірус.

– Це говорить людина, яка казала, що пандемія завершиться до Великодня. Та сама людина, яка сказала: Не хвилюйтеся, пандемія завершиться до початку літа. На нас чекає дуже похмура зима, а у нього (Трампа, – Ред.) немає плану, – заявив кандидат від демократів.

Трамп звертав увагу на те, що Байден боротиметься проти нафтової промисловості. І що через це такі штати, як Техас та Пенсильванія зазнають значних економічних втрат.

Загалом чинний глава держава не сподівається, що за президентства представника демократів економіка зможе розквітнути.

– Якщо його (Байдена, – Ред.) оберуть президентом Сполучених Штатів, то фондовий ринок зазнає краху, – сказав Трамп.

Фальстарт президентства

Згідно з інформацією ОБСЄ, вибори у Сполучених Штатах були конкурентними та добре організованими, проте з напруженою риторикою, яка так і не стихла після дебатів.

Загалом, можна сказати, що вибори були демократичними і більшість людей змогли використати виборче право.

Але після початку підрахунку голосів Байден і Трамп знову активізували “брудну гру”. Під час брифінгу у Білому домі глава США заявив, що він вже переміг на виборах, хоча голоси ще підраховували.

Його твіт про упевнену перемогу на виборах позначили, як такий, що містить суперечливий контент.

Вдруге Трамп “прокинувся”, коли голоси почали зміщуватися на користь Байдена.

– Минулого вечора я був лідером у низці ключових штатів, які контролюються демократами. Потім ця перевага магічним чином почала зникати через те, що підраховували голоси з якихось дивних скриньок для голосування. Дуже дивно, – написав президент США.

Байден зберігав більш нейтральну позицію, спочатку заявивши, що необхідно дочекатися підрахунку усіх голосів.

– Ми вважаємо, що ми на шляху до перемоги на цих виборах. Це ще не кінець, поки не будуть підраховані всі голоси. Не моя справа і не справа Дональда Трампа оголошувати переможця на цих виборах, – сказав кандидат.

Однак вже ввечері 4 листопада Байден почав впевнено заявляти, що перемога буде за ним. Він не оголошував про свою перемогу напряму, але казав про те, що візьме першість в достатній кількості штатів, щоб стати президентом США.

Та обидва кандидати демонструють занадто велику впевненість у перемозі.

Перемога в один штат

Навіть попри значне лідерство Байдена (264 голоси виборників проти 214 та 243 проти 214 за різними джерелами), поки важко сказати, хто стане очільником Сполучених Штатів на наступні чотири роки.

Кандидату від демократів вдалося змінити ситуацію на свою користь, вигравши лише один штат, який до останніх годин підрахунку діставався Трампу – Мічиган.

Якщо розклад сил не зміниться, то Байден переможе на виборах з результатом рівно у 270 голосів виборників. Однак для цього йому необхідно взяти Неваду.

Нині розрив у цьому штаті складає близько 0,7%, що робить цілком імовірною перемогу будь-якого кандидата.

Очікується, що попередні результати голосування у Неваді оголосять вже 5 листопада. Але навіть це не поставить крапку у протистоянні Трампа і Байдена.

Чинний президент США домагатиметься перерахунку голосів, адже не вірить в те, що міг програти і каже про те, що демократи підтасували результати у ключових штатах.

Проте після висновку ОБСЄ йому навряд чи вдасться домогтися перерахунку голосів десь, окрім Вісконсіна та Невади, де відставання менш, ніж в 1% голосів.

Те саме може зробити й Байден, але в Джорджії, де нині перемагає Трамп.

Загалом, вибори президента США у 2020 році запам’ятаються багатьом як неймовірно близьке змагання. Та поки всьому світу потрібно ще трохи зачекати, щоб дізнатися, хто вестиме Сполучені Штати.

Владислав Бомбела