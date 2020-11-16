Майя Санду перемогла на виборах у Молдові і стала новим президентом країни. За інформацією ЦВК, після підрахунку 100% бюлетенів вона набрала 57,75% голосів.

Свій голос за лідера партії Дія і солідарність віддали 943 486 жителів.

Що відомо про Майю Санду, чого чекати від її президентсва і як можуть змінитися відносини України та Молдови – читайте в матеріалі.

Біографія Майї Санду

Майї Санду 48 років. Народилася вона у селі Рисіпень у Фалештському районі Молдови. З 1989 до 1994 року навчалася в Академії економічної освіти Молдови. Згодом вивчала міжнародні відносини в Академії державного управління при президенті Молдови.

У 2010 році закінчила Гарвардський інститут державного управління ім. Джона Ф. Кеннеді.

Свою кар’єру Майя Санду розпочала у 1994 році з посади головного спеціаліста відділу співробітництва з Європейським союзом і країнами Чорноморського басейну Департаменту зовнішньоекономічних відносин Міністерства економіки Молдови.

А вже у в червні 1996 року вона стала консультантом в головному управлінні з питань співробітництва з міжнародними економічними організаціями.

У різні роки була економістом у представництві Світового банку в Кишиневі, працювала в Міністерстві економіки директором головного управління макроекономічної політики і програм розвитку, була координатором програм в межах Програми ООН з розвитку в Молдові.

У 2012 році Майя Санду стала міністром освіти і провела низку реформ. Зокрема, було посилено контроль під час складання іспитів, а всі екзаменаційні роботи студентів, які були помічені у списуванні, анульовувалися. Самих студентів позбавляли права перескладання іспитів під час додаткової сесії.

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Політична кар’єра Санду

У грудні 2012 року Майя Санду створила власну партію Дія і солідарність. У жовтні 2016 року політик вже була кандидатом на посаду президента Молдови. Однак тоді вона набрала майже 48% голосів і поступилася Ігорю Додону, якого підтримали 52% виборців.

8 червня 2019 року Майю Санду призначили 13-м прем’єр-міністром Республіки Молдова. Але вже 12 листопада 2019 року молдавський парламент проголосував за відставку уряду.

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Як можуть змінитися відносини Молдови та України

Майю Санду називають проєвропейським політиком, яка неодноразово заявляла, що пріоритетом її уряду буде налагодження відносин з Євросоюзом і припинення міжнародної ізоляції Молдови.

Політичний експерт Олександр Мусієнко у коментарі Фактам ICTV повідомив, що сподівається на розвиток і збереження українсько-молдовських відносин.

– Протягом останніх років відносини між країнами були непогані. Маю надію, що в межах Східного партнерства з Євросоюзом і в межах інших договорів співпраця тільки поглибиться. Також, на мою думку, тепер влада Молдови буде на одному полюсі з Україною у питанні євроатлантичних прагнень. Можливо, і тут варто очікувати розвитку співпраці.

Крім того, експерт зазначив, що співпраця Молдови і Євросоюзу може поглибитися. Цьому може сприяти і те, що населення переважно позитивно ставиться до євроінтеграції. Тому європейський вектор політики тільки посилиться.

Політолог Олег Пономар також зазначив, що перемога Санду дуже важлива для України, оскільки показує, що країна “перехворіла” проросійським президентом Ігорем Додоном.

Зі свого боку, президент України Володимир Зеленський вже привітав Майю Санду з перемогою на виборах в Молдові. Він заявив, що сподівається на зміцнення відносин між Молдовою і Україною і запросив її з офіційним візитом в Київ.

Водночас головний опонент Санду Ігор Додон заявив, що має намір оскаржувати результати виборів у суді.

Фото: Maia Sandu