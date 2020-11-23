Колегія виборників 2020 – як у США голосують представники штатів

Не всі американці розуміють свою виборчу систему. Вона достатньо складна, багаторівнева, у ній назбиралось історичних рудиментів, і більшість виборців не поринають у вивчення цього питання. Вони обмежуються опусканням бюлетеня в урну для голосування, а далі чекають змін.

Однак ми впевнені що немає речей, які неможливо пояснити простими словами. Тож Факти ICTV доступно розповідають, що таке Колегія виборників, чому це ледь не вирішальна ланка у процесі обрання нового президента США та як вона взагалі формується.

Вибори президента США відбулися 3 листопада 2020 року. За попереднім підрахунком голосів, ЗМІ віддали перемогу демократові Джо Байдену. Однак є особливість: результати голосування американського народу не завжди визначають переможця.

Всі ми пам’ятаємо вибори 2016 року, коли за Гілларі Клінтон проголосували 65 844 610 американців, а за Дональда Трампа на 3 млн менше – 62 979 636. Попри такі результати, демократ програла республіканцеві. І це уже четвертий випадок в історії США.

Так сталося тому, що остаточне слово за Колегією виборників, яка цьогоріч голосуватиме 14 грудня 2020 року. Цю інституцію ще називають електоральним коледжем, куди входять 538 виборників.

Як формується Колегія виборників

США – це федеративна республіка, яка складається із 50 штатів. Усі вони різні за своєю площею та густиною населення, тому формуючи виборчу систему, потрібно було пропорційно розділити вагомість кожного штату. Так і утворилась Колегія виборників, щоб на федеральному рівні підрахунку голосів рівноцінно представляти інтереси усіх виборців.

Конгрес США складається з двох палат: верхньої (100 сенаторів) та нижньої (435 представників з усіх штатів). Чим більше населення штату – тим більше у нього представників у нижній палаті. Ця інформація потрібна для того, аби зрозуміти скільки виборників є у кожному штаті.

Наприклад, штат Нью-Йорк представляють 27 конгресменів та два сенатори, а разом 29. Саме таку кількість виборників республіканці та демократи призначають у цьому штатів.

Формула залишається однаковою, а от цифри змінюються залежно від штату. Найбільша кількість виборників представлена у Каліфорнії, цей штат традиційно підтримує демократів та гарантує їм 55 пунктів.

Сім найменших за населенням штатів мають всього по три виборники, так само як і федеральний округ Колумбія (місто-столиця Вашингтон).

Тобто американці, обираючи свого президента, по суті, вирішують, яка з двох партій відправить своїх виборників до колегії, де власне й відбудеться остаточне голосування.

Переможець забирає все: за таким принципом і перемагають кандидати у кожному штаті. Якщо скажімо, у Джорджії населення практично порівну підтримало кандидатів (Байден – 49,5%, Трамп – 49,25%), то усі 16 електоральних голосів виборників йдуть переможцеві.

Ось так працює непряма демократія, яка ще з 1788 року закріплена у Конституції США. Однак нині американці вважають цю систему застарілою та хочуть напряму обирати президента.

Як та коли голосують виборники

Колегія виборників не завжди збирається у повному складі: здебільшого вони голосують у будівлі Капітолію свого штату, а результати записують у протокол. Згодом цей документ у кількох примірниках відправляють:

голові Сенату США (як правило, це чинний віце-президент);

архіваріусу США;

секретарю сенату штату;

головному судді окружного суду.

Упродовж дев’яти днів адресати отримують свої конверти, а 6 січня 2021 року новообраний Конгрес підраховує голоси, і глава Сенату офіційно оголошує імена нових президента і віце-президента США.

Чи може виборник-демократ проголосувати за республіканця

Теоретично, так. Для таких персон навіть існує термін – faithless electors (ненадійний виборник). У 2016 році їх було десятеро, щоправда трьом з них закони штату заборонили голосувати всупереч народній волі.

Проте у 2020 році Верховний суд США дозволив владі штатів карати тих виборників, які не підтримали кандидата, за якого проголосувала більшість жителів їхнього штату.

Коли буде інавгурація 46-го президента США

20-та поправка до Конституції, яку ратифікували у 1933 році, передбачає проведення інавгурації 20 січня 2021 року. З цього моменту й починається відлік чотирирічної каденції нового президента.

У цей день новообраний очільник Білого дому та його заступник виступають з промовою до всіх американців.

Відповідно до підрахованих голосів американців, 46 президентом США стане представник від Демократичної партії Джозеф Байден, а його колега Камала Гарріс стане першою в історії США жінкою віце-президентом.

Попередньо голоси Колегії виборників повинні розподілитися таким чином: Байден – 306 голосів, а республіканець Дональд Трамп – 232.

Софія Телішевська

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