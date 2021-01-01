Сенат США затвердив законопроект про оборонний бюджет на 2021 рік у розмірі $740 млрд, який ветував президент Дональд Трамп.

За подолання вето Трампа проголосували 80 сенаторів, а 12 – проти. Для подолання вето потрібно було щонайменше 60 голосів.

– Ми ухвалювали цей закон 59 років поспіль, і так чи інакше, ми збираємося розглянути 60-й щорічний законопроєкт про оборонний бюджет і ухвалити його до завершення Конгресу в неділю, – сказав сенатор США Мітч Макконнелл.

Також Макконнелл додав, що це рішення – серйозна відповідальність, але також і можливість спрямувати пріоритети США в національній безпеці.

Найбільш значущі пункти документа свідчать про прийняття санкцій проти Північного потоку-2, а також військову допомогу Україні в розмірі $250 млн.

12 грудня Сенат США схвалив проект оборонного бюджету на 2021 рік. Але 23 грудня Дональд Трамп використав право вето проти законопроекту про оборонний бюджет. Він назвав його “подарунком для Росії та Китаю”.

Раніше обидві палати конгресу переважною більшістю голосів схвалили цей проект.

Джерело: BBC