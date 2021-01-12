Імпічмент Трампа: для чого в США знову запустили процедуру

Трохи більше, аніж за тиждень до інавгурації наступного президента США Джо Байдена, демократи знову розпочали процедуру імпічменту чинного глави держави Дональда Трампа.

Все через штурм Капітолія, який вчинили прихильники 45-го президента Сполучених Штатів.

Проте Трамп не так довго перебуватиме на посаді, тому запуск процедури імпічменту видається щонайменше дивним.

Тож для чого потрібна друга спроба імпічменту чинного глави США?

Запуск імпічменту

11 січня у Палату представників внесли проект резолюції Про імпічмент Дональда Джона Трампа, президента Сполучених Штатів, за особливо тяжкі злочини та порушення, яка дуже швидко набрала 218 підписів.

Документ має лише одне звинувачення на адресу президента – підбурювання до заколоту. Своїми висловлюваннями у медіа він піддавав сумнівам діяльність інститутів влади, чим поставив під загрозу безпеку США.

Фактично, Демократична партія вважає, що останні заяви Трампа призвели до того, що його прихильники штурмували Капітолій з метою недопущення затвердження результатів виборів президента.

Розгляд питання у Палаті представників назначений на 13 січня. Якщо під час засідання більшість віддасть свої голоси за імпічмент президента, то у Сенаті почнеться суд. В іншому випадку Трамп залишатиметься на посаді до 20 січня.

У верхній палаті Конгресу за відсторонення глави держави мають висловитися дві третини сенаторів, аби воно набуло чинності. Якщо голосування у Сенаті буде невдалим, то Трамп залишатиметься на посаді до інавгурації Байдена.

Однак нині важко сказати, чи підтримають республіканці ініціативу демократів, навіть попри те, що цього разу про сумнівні заяви президента США після виборів знають усі, хто цікавиться політичною ситуацією в Сполучених Штатах.

У коментарі Фактам ICTV політолог Ігор Рейтерович заявив, що навряд чи Конгрес зможе відсторонити Трампа від виконання обов’язків американського глави до 20 січня.

– Згідно з процедурою, процес імпічменту у Сполучених Штатах не може бути швидким. В середньому у США він триває близько трьох місяців, і ми чудово розуміємо, що до 20 січня навіть за прискореною процедурою зробити це неможливо, – пояснює політолог.

Сподівання і наслідки

Конгресмен від демократів Девід Цицилліні висловив сподівання, що республіканці підтримають ініціативу щодо усунення Трампа, однак ми побачили трохи іншу ситуацію.

Представники Республіканської партії вже заблокували резолюцію щодо застосування 25-ї поправки, якою Трампа можуть відсторонити від виконання обов’язків, якщо віце-президент та більшість Адміністрації визнають главу держави недієздатним.

Та навіть якщо б відповідне звернення і підтримали, джерела американських ЗМІ кажуть про те, що віце-президент Майк Пенс не збирався починати процедуру навіть за наявності відповідної резолюції.

Крім того, Сенат навряд чи збереться на засідання раніше 19 січня, адже немає передумов для його проведення позастроково. Тому, навіть якщо Палата представників підтримає імпічмент Трампа, то остаточне рішення ухвалять під інавгурацію Байдена.

Тобто не варто сподіватися, що навіть за підтримки республіканців Трампа усунуть з посади до 20 січня. Однак це не означає, що чинний очільник США не відчує на собі наслідків цього процесу.

– Мета ініціативи пов’язана з майбутнім Трампа як політика. У цьому документі (проекті резолюції про імпічмент, – Ред.) прописано, що Трампу потрібно заборонити будь-яку посаду – як прибуткову, так і почесну. Йдеться про те, щоб він не зміг, наприклад, очолити партію… Процес не доведуть до логічного завершення, але документи і матеріали в основі цього акту про імпічмент можуть використати щодо судових розглядів проти нинішнього президента США, – вважає Рейтерович.

Частково це збігається із тими наслідками, які можуть спіткати Трампа у разі оголошення імпічменту. Сенат також може проголосувати за відсторонення від можливості обіймати посади у федеральних службах. Цілком імовірно, що для Трампа це стане завершенням політичної кар’єри.

Політолог Олексій Якубін також схиляється до думки, що демократи не встигнуть завершити процедуру імпічменту до 20 січня. Але вона все одно матиме наслідки для чинного глави США.

– Демократи хочуть зробити все, щоб Трамп ніколи не зміг повернутися на виборні посади в США. Один з пунктів резолюції пов’язаний із тим, щоб заборонити йому брати участь у будь-яких виборах, – каже Якубін.

Здається, що навіть Республіканська партія почала потроху розуміти, що має дистанціюватися від Трампа.

Відсторонення від республіканців

Звичайно, така поведінка Трампа і друга спроба імпічменту (що відбувається вперше в історії США), відображається і на репутації республіканців.

Ще кілька тижнів тому Трампа можна було розглядати як потенційного кандидата від Республіканської партії на виборах у 2024 році, однак нині це скидається на фантастику.

Безпідставні заяви про фальсифікацію виборів і штурм Капітолія все ж вплинули на стосунки глави держави з республіканцями. Але нині у них є можливість усунути Трампа руками демократів.

– Це подаватимуть як переслідування з боку нового президента та адміністрації, що Трампу не дають займатися активною політичною діяльністю тощо. Але значна частина республіканців більше за нього не заступатимуться. Кілька тижнів тому вони б активно захищали Трампа після завершення його каденції, якби виникли певні запитання. Після подій в Капітолії вони цього не робитимуть, оскільки більшість виборців Республіканської партії не розглядають Трампа як потенційного лідера, – висловлює думку Рейтерович.

Водночас Якубін вважає, що Республіканська партія була шокована діями президента, але нині потроху відходить від цього стану і починає більше думати про майбутнє.

Тобто значного відсторонення від Трампа не відбуватиметься.

– Республіканці в Конгресі, яких не можна назвати головними “фанатами” Трампа, натякають, що не голосуватимуть за проект резолюції (щодо імпічменту, – Ред.). Вони розуміють, що потрібно думати про своє політичне майбутнє… Значна кількість американських виборців орієнтована на Трампа, відповідно, республіканці розуміють, що за повної дискредитації чинного президента постане питання: А як їм далі обиратися?, – каже політолог.

Поторгуватися з Трампом

Нині в США можна побачити дуже поляризовану політичну ситуацію. Незважаючи на те, що навіть у партіях є різні ідеї і рухи, їхні прихильники, у короткостроковій перспективі, навряд чи змінять про них думку.

Те ж стосується й Дональда Трампа. Навіть попри його останні дії і висловлювання, значної втрати довіри прихильників не відбудеться.

А це, в свою чергу, означає, що подібне до штурму Капітолія може повторитися й під час розгляду питання імпічменту або інавгурації Байдена.

Однак Трамп все одно може мобілізувати прихильників, щоб певним чином дестабілізувати ситуацію. І тут можна побачити ще одну мету імпічменту – поторгуватися з президентом.

– Проект резолюції – спроба торгуватися з Трампом. Сказати, що є певний вплив: ти зрозумій це і впливай на своїх прихильників. Я думаю, що це певний інформаційний нюанс, адже Трампу теж потрібно думати, що буде після президентства, чи не побачить він звинувачень, судових позовів тощо, – розповідає Якубін.

Крім того, це частково відвертає увагу чинного президента та його прихильників від теми “фальсифікації” виборів. Що також дасть змогу Байдену спокійно перейняти повноваження очільника США та приступити до виконання обов’язків.

Нині друга спроба оголосити імпічмент Трампу не більше, аніж знищення його на політичній арені.

Главі США в останній тиждень на посаді необхідно потурбуватися про те, щоб піти з високо піднятою головою. Лише тоді він може сподіватися на хоч якесь майбутнє у політиці.