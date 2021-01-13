Фінальне голосування щодо імпічменту Трампові – результати

У Палаті представників США, нижній палаті Конгресу, закінчили обговорення резолюції щодо імпічменту президентові Сполучених Штатів Америки.

Після дебатів політики провели фінальне голосування та підтримали другий за ліком імпічмент 45-ому президенту США Дональду Трампу.

Його звинувачують лише в одному — підбурюванні до заколоту.

Це вже друга спроба Палати представників США відправити Трампа у відставку. У 2019 році очільника США не відсторонили, бо рішення не підтримав Сенат, більшість в якому мали представники республіканської партії.

Тепер своє рішення мають винести сенатори, після чого справа перетвориться у судовий процес. Для імпічменту президента необхідно 2/3 голосів сенаторів і саме цей етап ніколи не було пройдено в історії США.

Лідер республіканської сенатської більшості Мітч Макконелл заявив, що до 20 січня Сенат 100% не встигне проголосувати за імпічмент Трампа. Саме 20 січня на посаду президента США вступає обраний представник від демократичної партії Джо Байден.

Однак таке “протермінування” не скасовує процедуру та дозволяє верхній палаті Конгресу оголосити своє рішення після закінчення каденції Трампа. Крім того, своїм голосуванням сенатори можуть заборонити 45-ому президенту США повторно балотуватися на цю посаду.

У чому звинувачують Трампа?

6 січня натовп прихильників Трампа увірвався в будівлю Конгресу під час засідання, на якому законодавці затверджували перемогу Джо Байдена.

Процедуру перервали на кілька годин, розгромили багато приміщень, зокрема зали засідань обох палат. П’ятеро людей загинули, в тому числі один поліцейський.

За дві години до цього Трамп виступив на багатотисячному мітингу своїх прихильників і закликав підтримати у Капітолії конгресменів-республіканців, які збиралися опротестувати перемогу Байдена.

Демократи та деякі республіканці звинувачують Трампа в тому, що він прямо спровокував штурм Капітолія.