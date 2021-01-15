США оновили чорний список та додали туди Xiaomi і ще 8 компаній КНР

США включили виробника споживчої електроніки Xiaomi Corp., Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. і ще сім китайських компаній у чорний список.

Таким чином, Штати розширили перелік компаній КНР, в акції яких незабаром буде заборонено вкладати кошти американським інвесторам, і на ці компанії буде поширюватися дія листопадового президентського указу.

Американські депозитарні розписки Xiaomi торгуються в США на позабіржовому ринку. Їх котирування впали на 9,4% у четвер. Ринкова вартість компанії на біржі Гонконгу за рік підскочила в 2,7 раза і зараз становить близько $ 107 млрд, за даними FactSet.

Крім того, американські чиновники обговорюють розширення чорного списку і можуть додати туди Alibaba Group Holding Ltd., Baidu Inc. і Tencent Holdings Ltd. Однак уряд країни вирішив не робити цього.

Зокрема, міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що санкції проти таких великих компаній дестабілізують ринок і приведуть до негативних економічних наслідків. Alibaba і Tencent є найбільшими за капіталізацією китайськими публічними компаніями.

Джерело: The Wall Street Journal