Джо Байден склав присягу президента США

У центрі Вашингтона навпроти Білого Дому демократ Джо Байден 20 січня 2021 року склав присягу та став 46 президентом США. Віце-президентом стала Камала Гарріс — перша жінка в історії США на цій посаді.

– Я Джозеф Байден урочисто клянусь, що буду сумлінно виконувати обов’язки президента Сполучених Штатів і буду в міру своїх можливостей зберігати, захищати і відстоювати Конституцію Сполучених Штатів.

До присяги обраного президента привів головний суддя Верховного суду США Джон Робертс.

Інавгурація Байдена

Цьогорічна церемонія проходитиме дещо інакше, ніж зазвичай: на це вплинули і пандемія коронавірусу, і політичний неспокій у країні. Штурм Капітолія 6 січня спровокував острах, що під час інавгурації Байдена можуть статися повторні заворушення.

Детально про те, від яких традицій довелося відмовитися під час інавгурації Джо Байдена – читайте на Фактах ICTV.