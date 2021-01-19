Інавгурація Байдена: коли відбудеться і де дивитися

Інавгурація новообраного президента США Джо Байдена відбудеться 20 січня 2021 року у Вашингтоні о 19.00 за київським часом.

Цьогорічна церемонія проходитиме дещо інакше, ніж зазвичай: на це вплинула і пандемія коронавірусу, і політичний неспокій у країні. Штурм Капітолія 6 січня спровокував острах, що під час інавгурації Байдена можуть статися повторні заворушення.

Крім того, масла у вогонь підливає 45-й президент США, який вирішив проігнорувати церемонію.

Як у цих умовах проходитиме інавгурація демократа, де дивитися церемонію і які традиції характерні для США, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Комітет з інавгурації оголосив, що напередодні приведення Джо Байдена до присяги відбудеться поминальна церемонія за жертвами пандемії коронавірусу. Відповідні заходи проведуть 19 січня о 17.30 за східним часом (США).

– Інавгурація обраного президента Джо Байдена і обраного віце-президента Камали Гарріс є початком нового національного шляху. Однак у розпал пандемії – коли так багато американців сумують через втрату сім’ї, друзів і сусідів – важливо, щоб ми вшановували тих, хто помер. Ми повинні об’єднатися, щоб покласти край пандемії та відновити нашу країну, – заявила прес-секретар інавгураційного комітету Пілі Тобар.

А безпосередньо 20 січня Джо Байден і обраний віце-президент Камала Гарріс складуть офіційну присягу в Капітолії, після чого 46-й президент США виголосить промову.

Традиційну двогодинну ходу представника держави до Білого дому замінять на віртуальний парад, який транслюватимуть на телебаченні. Після складання присяги до Білого дому їх супроводжуватиме президентський ескорт із військових усіх родів військ.

Очікується скромна церемонія. На ній будуть 117 членів Конгресу плюс один запрошений ними гість. Хоча зазвичай цю подію відвідують близько 200 тис. осіб. Крім того, на інавгурації будуть присутні Барак Обама, Білл Клінтон і Джордж Буш-молодший разом з дружинами.

Головною причиною зменшення кількості гостей на інавгурації та скорочення урочистих заходів називають саме поширення коронавірусу. Крім того, враховуючи події 6 січня, американців закликали залишатися вдома в день церемонії.

– Ми просимо американців брати участь в інавгураційних заходах, перебуваючи вдома, щоб захистити себе, свої родини, друзів і суспільство в цілому, – зазначили у комітеті.

Під час інавгурації Вашингтон перебуватиме в режимі надзвичайної ситуації, оголошеної після погромів у Капітолії — будівлі, де засідає американський парламент. Правопорядок у місті забезпечуватимуть понад 10 тис. бійців Національної гвардії, ще 5 тис. перебуватимуть напоготові в разі непередбачуваних подій.

Дональд Трамп раніше оголошував, що не прийде на церемонію інавгурації Байдена. Проте церемонію відвідає віце-президент США Майк Пенс.

Такий вчинок Трампа не стане винятком в історії США. Наприклад, після виборів 1800 року другий президент США Джон Адамс, незадоволений своєю поразкою, проігнорував інавгурацію Томаса Джефферсона.

Аналогічно вчинили шостий президент Джон Квінсі Адамс та восьмий президент Мартін ван Бюрен. А в 1869 році Ендрю Джонсон — 17-й президент США, який до цього пережив спробу імпічменту — проігнорував інавгурацію Улісса Гранта.

В окремих осіб були поважні причини відсутності, як-от Вудро Вільсон, який не брав участі у церемонії інавгурації Воррена Гардінга через стан здоров’я (двома роками раніше він переніс важкий інсульт).

А також у 1974 році Річард Ніксон достроково залишив посаду президента і не був присутній на інавгурації Джеральда Форда.

Де дивитися інавгурацію Джо Байдена

Сорок шостий президент США складе присягу о 12.00 за місцевим часом (19.00 за Києвом). У середу, 20 січня, суспільний мовник UA: Перший проведе пряму трансляцію інавгурації Джо Байдена. Трансляція стартує 20 січня о 18.15.

Нашу державу на церемонії представлятиме посол України у Вашингтоні Володимир Єльченко.

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, інавгурація завжди є внутрішньою церемонією, на якій інші країни представлені послами цих країн.

– Цього року не було жодних винятків із цього правила. Посол України у Вашингтоні Володимир Єльченко отримав запрошення представити Україну на інавгурації. Участь жодних іноземних делегацій у ній не передбачена.

Попри це дипломат зазначив, що члени українського парламенту вже зверталися до нього з проханням допомогти потрапити на інавгурацію президента США. Однак Кулеба відмовив у такому проханні.

– Ці поїздки можуть бути тільки приватними, тому що офіційно країну представлятиме лише одна людина – це посол України, – сказав очільник МЗС.

Головні традиції інавгурації

У Сполучених Штатах Америки інавгурація президента має аж вісім обов’язкових елементів, кожен з яких має свої правила та традиції.

Насамперед президент та віце-президент відвідують богослужіння, а далі приїжджають у Білий дім, де їх зустрічають нинішні очільники США.

Потім процесія за участю Джо Байдена з дружиною та Камали Гарріс з чоловіком вирушає до Капітолія, де на західних сходах у присутності конгресменів та сенаторів спершу віце-президент, а потім президент складають присягу.

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П’ятою традицією стало виголошення промови. Цей елемент церемонії започаткував ще Джордж Вашингтон. Тривалість промов буває різною. Так, під час своєї другої інавгурації Вашингтон виголосив найкоротшу інавгураційну промову, яка складалася зі 135 слів.

А от дев’ятий президент США Вільям Генрі Гаррісон виголосив найдовшу промову тривалістю дві години. Він розповідав про своє бачення майбутніх трансформацій у країні, які, на жаль, не зміг втілити, оскільки помер рівно через місяць після інавгурації.

Після церемонії інавгурації, за традицією, колишній президент і віце-президент із дружинами залишають Капітолій.

Тоді обрані глави Білого дому йдуть на інавгураційний обід, після чого відбуваються заключні елементи – парад та бал.